شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يسعى لضم الهانى سليمان.. وسموحة يتمسك بالحارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الهانى سليمان حارس مرمى سموحة عرضا جادا من ناديه السابق الاتحاد السكندرى من أجل عودته من جديد فى الموسم المقبل بناء على رغبة قوية من حسام حسن المدير الفنى لزعيم الثغر الذى طلب الإستعانة بخدمات الحارس فى ظل الثقة التى يتمتع بها لدى التوأم حسن ،،فى الوقت نفسه تمسك فرج عامر رئيس نادى سموحه بحارسه الهانى سليمان مؤكدا أنه لا نية مطلقا فى الإستغناء عن الحارس سواء بالبيع أو الإعارة خاصة وأنه الحارس الأساسى فى الموج الأزرق بالموسم المقبل .

فى ذات السياق ، رحب حسام حسن برحيل محمود الزنفلى حارس مرمى الإتحاد الثانى ،على أن يتبقى الثنائى عماد السيد وعمرو خليل فى حالة التعاقد مع الهانى سليمان .

من ناحية أخرى دخل مسئولو سموحة فى مفاوضات شفهية مع محمد صبحى حارس مرمى الزمالك لمعرفة رأيه بشأن الانتقال للفريق فى الموسم الأزرق، فى ظل ابتعاده تماماً عن المشاركة مع فريقه، بالإضافة لرغبته فى الظهور على أمل المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 الصيف المقبل بعدما أصبح لا مفر من الظهور للانضمام لقائمة المنتخب النهائية بناءً على تصريحات شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى.