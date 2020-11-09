شكرا لقرائتكم الصقر: مؤمن زكريا بيعرف يسرق الأهداف.. جماهير الأهلي والزمالك تعشقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الأهلي والزمالك والكرة المصرية سابقًا عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا. وقال الصقر في تصريحات تلفزيونية: "مؤمن زكريا من أفضل اللاعبين في السنوات الماضية ولعب معي في فترة بسيطة وكنت أؤمن بقدراته الكبيرة". وتابع: "مؤمن زكريا لاعب ذكي للغاية وبيعرف يسرق الأهداف ويضحك على أخصامه في الملعب، والجميع يحبه سواء لاعبي الأهلي أو الزمالك". وانتج أحد البرامج التلفزيونية، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.

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