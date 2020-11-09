شكرا لقرائتكم خبر عن الإتحاد السكندرى يفاوض الهانى سليمان وفرج عامر يتمسك بالحارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الهانى سليمان حارس مرمى سموحه عرضا جادا من ناديه السابق الإتحاد السكندرى من أجل عودته من جديد فى الموسم المقبل بناء على رغبة قوية من حسام حسن المدير الفنى لزعيم الثغر الذى طلب الإستعانة بخدمات الحارس فى ظل الثقة التى يتمتع بها لدى التوأم حسن ،،فى الوقت نفسه تمسك فرج عامر رئيس نادى سموحه بحارسه الهانى سليمان مؤكدا أنه لا نية مطلقا فى الإستغناء عن الحارس سواء بالبيع أو الإعارة خاصة وأنه الحارس الأساسى فى الموج الأزرق بالموسم المقبل .

فى ذات السياق ، رحب حسام حسن برحيل محمود الزنفلى حارس مرمى الإتحاد الثانى ،على أن يتبقى الثنائى عماد السيد وعمرو خليل فى حالة التعاقد مع الهانى سليمان .

من ناحية أخرى دخل مسئولو سموحة فى مفاوضات شفهية مع محمد صبحى حارس مرمى الزمالك لمعرفة رأيه بشأن الانتقال للفريق فى الموسم الأزرق، فى ظل ابتعاده تماماً عن المشاركة مع فريقه، بالإضافة لرغبته فى الظهور على أمل المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 الصيف المقبل بعدما أصبح لا مفر من الظهور للانضمام لقائمة المنتخب النهائية بناءً على تصريحات شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى.

ويفكر محمد صبحى فى الوقت الراهن ما بين ترك الزمالك حالياً وأنه يعلم أن هناك ثلاثة حراس من قبله وهم محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد، ولن يستطيع المشاركة فى أى وقت خلال الموسم المقبل، فى ظل المنافسة المحتدمة بين الثلاثى السابق ، وبين خوفه من الذهاب لسموحه وعدم المشاركة أيضا.

وطلب محمد صبحى مهلة من مسئولى سموحة للتفكير واتخاذ القرار النهائى سواء بالتوقيع للنادى السكندرى أو البقاء بالزمالك أو الرحيل لأى ناد آخر.