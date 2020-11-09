شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يودع الأهلى: لو عقود الاحتراف بتنتهى.. عقود الحب ما بتنتهيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع أحمد فتحى ظهير أيمن النادى الأهلى السابق، جماهير القلعة الحمراء، بعبارات مؤثرة عبر حسابه الشخصى على انستجرام، وذلك قبل استعداداه للمؤتمر الصحفى الذى يقيمه بيراميدز غداً من أجل تقديم الجوكر لاعباً فى صفوف الفريق السماوى، وكتب فتحى: لحظات يصعب فيها الكلام .. لحظات يصعب فيها التعبير. خاصة وأنت بتخاطب أطراف كلها عزيزة عليك. ولها مكانة خاصة فى قلبك. وكمان عشت معاهم أحلى 12 سنة فى حياتى.. 12 سنة كلها انتصارات وبطولات وأفراح.. وعايز أقول لو عقود الاحتراف المكتوبة بتنتهى.. عقود الحب والود والاحترام بينى وبين كل منظومة النادى الأهلى لن تنتهى.

أضاف: اعذرونى لحظات قاسية. وأى قسوة وأنت تغادر حبايبك اللى قضيت معاهم سنين فى النادي الأهلى.. بيتى وهيفضل بيتى. حتى لو كان القدر كتب لى خطوة جديدة. وهيفضل جمهور الأهلي اللى حبنى وساعدني ووقف جنبى. هيفضل سندى.. لأنه جمهور وفى.. جمهور أصيل.

استكمل: ربنا يشهد أني لم أقصر لحظة لا فى حق النادى ولا حق جمهوره.. وبذلت أقصي ما أملك حتى آخر لحظة.. وأتمنى أكون قدمت ولو جزء من اللى يستحقه الأهلى وجمهوره.. فى هذه اللحظة الصعبة على نفسى.. عايز أسجل شكرى للنادي الأهلي وإدارته وعلى رأسها المحترم الكابتن محمود الخطيب.. وكل الشكر للجماهير اللى مهما تكلمت مش هقدر أعطيها حقها.

واختتم: شكرا لكل المدربين اللى ساعدوني من أول يوم وحتي أخر لحظة.. والشكر لكل زمايلي اللعيبة اللى أنا لعبت معاهم على مدار كل الأجيال.. شكرا لأخواتي الأطباء ومساعديهم أخصائى التأهيل والمدلكين.. شكرا للإداريين والعمال.. شكرا لكل فرد ساعدنى ولو بأى حاجة.. أنا مش عايز حد يزعل منى.. فى الأول والآخر دى خطوات كتبها ربنا سبحانه وتعالى.. وأنا متوكل على الله فى كل خطواتي.. ودايما هيفضل الأهلي وجمهوره فى قلبى.