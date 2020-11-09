شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى: تألق الأهلى والزمالك وبيراميدز أفريقياً يؤكد صحة قرار عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمّن عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، تأهل الثلاثي المصري الأهلي والزمالك وبيراميدز في مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، موضحا أن هذا الإنجاز أثبت صحة قرار عودة النشاط الذى تمكست به اللجنة الخماسية رغم معارضة البعض.

وقال الجنايني في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق، اليوم، الأثنين، على هامش مؤازته للمنتخب الأولمبي، إنه يرغب في أن تتواجد الجماهير في كل المباريات التي تقام بمصر.

وتابع رئيس اللجنة الخماسية: "قرارنا بعودة النشاط الرياضي كان صائبًا، وظهرت النتيجة في وجود بيراميدز بنهائي الكونفدرالية، والأهلي والزمالك في نهائي الأبطال ولأول مرة في تاريخ المسابقة يظهر فريقين من نفس الدولة في الختام".

وأكمل: "أريد أن تكون كل مباراة بحضور جماهيري، -بقاوح- لدخول الجماهير في كل المباريات، ولكن القرار ليس في يد اتحاد الكرة فقط، هناك اعتبارات أمنية كثيرة تحيط به".

وأضاف: "أمنيتي الشخصية هي أن يكون الاستاد ممتليء عن آخره في النهائي الأفريقي، وفي مباريات المنتخبات المصرية وكل لقاءات الدوري".

واختتم: "هدفنا في الأولمبياد هو تحقيق ميدالية للمنتخب الأولمبي، لا نطلب غير ذلك وهو طموح قليل جدًا، فقط نريد ميدالية أولمبية".