شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف: لا نفكر فى نهائى أفريقيا حالياً وتركيزنا على مباراة توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن أشرف مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر، أن كل تركيزه فى الوقن الحالى منصب على المشاركة مع الفراعنة فى مباراتى توجو من أجل حصد 6 نقاط فاصلة فى تأهل المنتخب الوطنى إلى أمم أفريقيا، وقال أيمن أشرف في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلى: سنبدأ معسكر غداً مع المنتخب، ننتظر مباراتين هامتين جداً كل اللاعبين تركيزهم منصب لتحقيق الست نقاط، وبعد ذلك نفكر فى نهائى أفريقيا، عن نفسى بحب أركز فى كل مباراة بوقتها .

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، القائمة النهائية للفريق الوطنى استعداداً لمباراتي توجو، ذهاباً وإياباً، والمقرر لهما يومى 14 و17 من نوفمبر الجارى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وضمت قائمة المنتخب كلا من: محمد الشناوى- محمد أبوجبل- محمد بسام- محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- علي جبر - أيمن أشرف - محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح - أحمد توفيق - طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "قفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.

ويدخل المنتخب الوطني معسكره المغلق اليوم الاثنين، ضمن تحضيراته النهائية للمباراتين.