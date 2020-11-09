شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عثمان يقترح إقامة نهائي أفريقيا بإستاد الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي بان مجلس إدارة النادي برئاسه المهندس ابراهيم عثمان يتقدم بمبادره لاتحاد الكره المصري وللاتحاد الافريقي بإستضافة إستاد الإسماعيلية نهائي دوري أبطال أفريقيا، نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري خاصة وأن الاستاد والاسماعيليه عديد من الاحداث الرياضيه الدوليه والقاريه وبنجاح كبير كما أن المناخ بالاسماعيليه مناسب لاقامه المباراه وحفل التتويج ، ويقدم مجلس ادارة الاسماعيلي هذه المبادره من واقع مسئوليه النادي الوطنيه والمجتمعيه ، ويتمني النادي الاسماعيليه قبول المبادره وموافقه الاجهزه الآمنية، وتأتي مبادرة مجلس الاسماعيلي بعدما خرجت للسطح أنباء حول إمكانية نقلب المباراة من برج العرب بسبب موسم سقوط الأمطار الغزيرة في الاسكندرية الذي سيتزامن مع موعد اللقاء.

وتشهد بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" إلى نهائي البطولة، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية ، وسيكون نهائي برج العرب تاريخيًا بين الأهلي والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائي الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا.

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

فيما تأهل الاهلى للنهائى 13 مرة فى تاريخه، حيث سبق وحصد بطولة دورى أبطال أفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.

ويسعى قطبا الكرة المصرية لنهاية فصل الأحزان مع دورى الأبطال الأفريقى، حيث آخر ظهور للزمالك فى المباراة النهائية كان 2016 ليكسر انتظاراً دام 14 سنة، لكنه لم يحصد اللقب وخسر أمام صنداونز (3-1) بمجموع المباراتين، أما آخر ظهور للنادى الأهلي فكان فى 2018 بعد عام واحد فقط من الظهور فى نهائي 2017، وخسر أمام الترجى (4-3) بمجموع المباراتين.