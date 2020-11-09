شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقاضى 200 ألف دولار من الاتحاد مقابل تجديد إعارة سيسيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت إدارة نادى الزمالك، مع نظرائهم فى الاتحاد السكندرى، على تجديد إعارة الإيفوارى رزاق سيسيه، جناح الأبيض لصالح زعيم الثغر لمدة موسم جديد، مقابل تقاضى إدارة القلعة البيضاء على مقابل مادى قدره 200 ألف دولار، حيث حصل سيسيه على مقدم تعاقده مع الاتحاد وغادر إلى القاهرة متجهًا إلى بلاده، على أن يعود وينضم إلى تدريبات زعيم الثغر خلال الفترة المقبلة، استعدادا للموسم الجديد، بعدما أنهى الاتحاد السكندرى الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى محتلاً المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 42 نقطة.

فيما يستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والتى مقرر لها يوم 21 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما جاء تأهل الأبيض إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا عقب فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء الجمعة 27 من شهر نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث سيكون النهائى هو الأول فى تاريخ البطولة الذى سيجمع بين الأهلى والزمالك فى تاريخهما ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث التقى الفريقين من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخرتين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.