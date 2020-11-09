شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يٌعيد معروف يوسف بعد انتهاء إعارته للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة فرحات وكيل النيجيري معروف يوسف، لاعب الزمالك المنتهى إعارته للمقاولون العرب، أن أمير مرتضى المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء، طلب عودة اللاعب لتدريبات الزمالك.

وقال أسامة فرحات في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم": أن أمير مرتضى تواصل معى وطلب عودة معروف يوسف إلى الزمالك والانتظام فى تدريبات الفريق الأبيض عقب العودة من بلاده".

وأضاف وكيل معروف يوسف،أن نادي الزمالك طلب تمديد عقد معروف يوسف لعامين إضافيين علما أن اللاعب متبقى له عام آخر مع الزمالك.

واختتم أسامة فرحات: أن اللاعب مرحب جدا بالتجديد للزمالك على الرغم من أنه يمتلك عروض كثيرا ولكن الزمالك أكبر من أي عرض".

وكان أسامة فرحات كشف عن تلقى اللاعب أربعة عروض خلال الميركاتو الجارى، قائلا: تلقينا عدة عروض بعد انتهاء إعارة معروف إلى المقاولون، وجاءت من أندية المصرى والمقاصة والبنك الأهلى بالإضافة إلى رغبة المقاولون فى استمرار اللاعب معهم خلال الفترة المقبلة