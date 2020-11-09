شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف: سعيدة بدعم مصر لى لتحقيق بطولة التنس.. و"هكلم محمد صلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ميار شريف، البطلة المصرية المتوجة ببطولة تشارلستون الدولية للتنس في الولايات المتحدة الأمريكية، إنها تشعر بالسعادة العارمة بعد تحقيقها هذا الحلم الكبير.

وأضافت ميار شريف، في تصريحات للإعلامى عمرو أديب، عبر برنامج "الحكاية"، إن أزمة كورونا أثرت على حياة الناس في العالم بأكمله، ورغم ذلك فهى تحاول قدر المستطاع أن تحافظ على تقدمها لحصد البطولات.

وأوضحت البطلة المصرية في التنس، أنها تلقت دعما كبيرا من الدولة المصرية لتحقيق بطولتها الحالية وهى سعيدة بذلك، متابعة: "سعيدة بمتابعة محمد صلاح لى، وسوف أتحدث معه لإبلاغه بهذا الإنجاز الكبير".

ونجحت ميار شريف بطلة مصر في التنس والملقبة بفتاة مصر الذهبية في الفوز على البولندية كاتارزينا كاوا المصنفة 130 عالميًا في نهائي بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا بمجموعتين 6-2 و6-3، وتتوج بالبطولة بعد الفوز في 8 مباريات متتالية لتسطر تاريخا جديدا للتنس المصري في أمريكا .

وفازت ميار المصنفة رقم 164 عالميًا على اليابانية ميزاكي دوا المصنفة رقم 86 عالميًا في الدور قبل النهائي، وتواجه ميار شريف، البولندية كاتارزينا كاو المصنفة 130 عالمياً في المباراة النهائية للبطولة .

وحققت ميار شريف إنجازا تاريخيا جديدا للتنس المصري، بعد الفوز بثمان مباريات متتالية، حيث تمكنت في الفوز علي البلجيكية الرومانية جابرييلا تالابا 2-1 (3-6، 6-3، 6-1) وتتأهل الى نصف نهائي بطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا. ونجحت ميار شريف في مواصلة تألقها ببطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا، بعد أن فازت علي الأمريكية كارولين دولاهايد المصنفة 149 عالمياً 2-0 (7-5 ، 7-6) بعد ساعتين و25 دقيقة من اللعب لتتأهل الى ربع نهائي بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا، واستطاعت ميار شريف تحقيق الفوز الثالث لها علي التوالي في بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا ، بعدما تمكنت من اكتساح المصنفة 147 عالميا السلوفاكية كريستينا كوسوفا 2-0 (6-2 ، 6-1) لتتأهل الى الدور الثاني الرئيسي من بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا.

جدير بالذكر أن ميار شريف بطلة مصر في التنس كانت متأخرة في المجموعة الاولي 5/1، واستطاعت العودة و الفوز 7/5 علي اللاعبة الأمريكية، وتمكنت من الفوز على الفرنسية هارموني تان فى الدورى الثانى من تصفيات بطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا، لتتمكن البطلة المصرية في تحقيق إنجاز جديد بالتأهل إلى الدور الرئيسي للبطولة بعد الفوز في مباراتين متتاليتين.

ونجحت بطلة مصر في التنس فى الفوز على الأمريكية اليكسا جلاتش 2-0 بالانسحاب بعدما سبق وتمكنت من الفوز بالمجموعة الأولى 6-2 لتتأهل الى الدور الثاني من تصفيات بطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا. ميار شريف، بطلة التنس المصرية، 24 عاما، قفزت 9 مراكز فى التصنيف، لتحتل المركز 163 عالميا، وذلك بعد وصولها إلى الدور الرئيسى في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس" وهى إحدى بطولات الجراند سلام. جدير بالذكر أن البطلة المصرية فضلت العودة إلى مصر بعد تأهلها للدورالرئيسى لبطولة رولان جاروس للمرة الأولى فى تاريخ التنس المصرى، للاحتفال بهذا الإنجاز مع الشعب المصرى.