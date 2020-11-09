شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: الأهلى كان يرغب فى استعارة رمضان صبحى من هيدرسفيلد وليس شراء نهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على صقر وكيل رمضان صبحى لاعب بيراميدز الجديد، أن الماديات لم تكن لها علاقة بانتقال اللاعب إلى بيراميدز والرحيل من النادى الأهلى، وقال على صقر في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم": عملت مع نادر شوقى على توفير عرض لرمضان صبحى، وكان عنده عروض من 3 و4 أندية قبل فيروس كورونا، ولكن بعد ظهور الفيروس الكل تأثر مش رمضان بس".

وأضاف على صقر: " كانت هناك رغبة متبادلة بين هيدرسيفيلد ورمضان على عدم الاستمرار، وكنت أعلم أن الأهلى كان يتحرك لتمديد الإعارة وليس الشراء، ولما هيدرسيفيلد رفض الإعارة بعد ذلك الأهلى بدأ يحاول شراءه بعد نهاية يونيو".

وتابع وكيل رمضان صبحى: "لم أتعامل مع الأهلى نهائيا، وبدأت أتعامل مع رمضان في أول أسبوع في أغسطس، والأرقام المالية لم تكن سبب تفضيل رمضان صبحى لبيراميدز على الأهلى، ومفاوضات الأهلى تأخرت لأن اللاعب كان متاح 5 أشهر لإنهاء الصفقة".

واختتم وكيل اللاعب: "جمهور الأهلى في كفة واللى بيدير الأهلى في كفة وهناك فرق كبير بينهما، وأقدر حزن جماهير الأهلى على رحيل رمضان وهناك أمور لا يعلمها الجميع، مؤكدا أن ما وصل لرمضان صبحى من إدارة الأهلى أقذر شيء ممكن يحدث للاعب، وعقد رمضان صبحى مع بيراميدز يسمح له بالاحتراف".