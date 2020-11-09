شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطنى يتسبب في أزمة بين ناصر ماهر وشوقى غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب إعلان حسام البدرى مدرب منتخب مصر، عن قائمة المنتخب لمباراتى توجو ذهاباً وإياباً، والمقرر لهما يومى 14 و17 من نوفمبر الجارى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، في خلق أزمة بين ناصر ماهر لاعب الأهلى المعار لسموحة وشوقى غريب مدرب المنتخب الأولمبى.

استبعد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، 4 لاعبين من قائمة المنتخب النهائية وهم أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد أيمن منصور والمهدى سليمان حارس بيراميدز، وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، القائمة النهائية للفريق الوطنى استعداداً لمباراتي توجو، ذهاباً وإياباً، والمقرر لهما يومى 14 و17 من نوفمبر الجارى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وضمت قائمة المنتخب كلا من: محمد الشناوى- محمد أبوجبل- محمد بسام- محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- علي جبر - أيمن أشرف - محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح - أحمد توفيق - طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "قفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن "كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.

ويدخل المنتخب الوطني معسكره المغلق غدا الاثنين، ضمن تحضيراته النهائية للمباراتين.