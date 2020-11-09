شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع المقاولون يواصل التأهيل من الصليبى ويبدأ الجرى بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل إبراهيم عادل مدافع المقاولون العرب تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق، فى رحلة التعافى من إصابة الرباط الصليبى التى لحقت به مع استئناف النشاط الكروى لاستكمال الدورى الماضى، ومن المقرر أن يبدأ اللاعب تدريبات الجرى بعد أسبوع، حيث يسير مدافع المقاولون بخطى ثابتة فى برنامجه العلاجى للعودة سريعاً إلى صفوف الفريق، خاصة وأن ذئاب الجبل يستعدون لموسم قوى مع المشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن نادى المقاولون أتم اتفاقه مع نظيره إنبى على ضم أحمد عبد العزيز ظهير أيسر الفريق البترولى لدعم صفوف ذئاب الجبل خلال الموسم الجديد، وأكد عادل على المقاولون بصدد التعاقد مع لاعب أخر مصرى أيضاً خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ويعتبر أحمد عبد العزيز رابع الصفقات الصيفية للمقاولون بعد ضم هيثم الجوينى ووسيم النغموشى أحمد داوودا، وأكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن نادى المقاولون لن يقبل استنزاف موارده فى الميركاتو بسبب الارتفاع الجنونى فى أسعار اللاعبين، وقال عادل فى تصريحات خاصة، إن النادى سيحافظ على نفس سياسته من الموسم الماضى، وهى شراء الصفقات بأقل تكلفة واختيار اللاعبين بعناية كما حدث من قبل، مستعينًا بالعين الخبيرة لعماد النحاس، بعدما أثبتت التجربة نجاحها .

من جانبه، أكد علاء عبد الغنى مدرب عام فريق المقاولون العرب، أن الجهاز الفنى ينتظر قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غدا الأثنين، وتحديد موعد المباراة الأولى لذئاب الجبل بشكل نهائى من أجل وضع خطة الإعداد المناسبة وكذلك تحديد المباريات الودية التى سيخوضها المقاولون خلال تلك الفترة، وقال عبد الغنى فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: القرعة ستكون مغلقة ووضعنا أكثر من خطة ولكننا ننتظر تحديد الموعد بشكل نهائى لأولى مباراتنا فى البطولة من أجل تطبيق الخطة الأنسب ، وواصل عبد الغنى: لن تزيد عدد الوديات عن مباراة أو اثنتين على أقصى تقدير حتى نحافظ على مجهود اللاعبين خاصة أن الفترة قصيرة جداً بين المواسم ولدينا تحدى كبير فى الكونفدرالية.