شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يرفض العرض البرازيلي ويضع شرطا للرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الأنجولى جيرالد ودا كوستا لاعب الأهلى، عرضا من أحد الأندية البرازيلية للانتقال إليه في الانتقالات الحالية بعد خروجه من حسابات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب القلعة الحمراء.

وفى نفس سياق، تحدث هشام بن صالح وكيل الأنجولى جيرالدو لاعب فريق الأهلي عن مصير الأخير مع القلعة الحمراء خاصة بعد التكهنات التي أفادت برحيله خلال الفترة الماضية وعدم حاجة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني لخدماته.

قال بن صالح في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون الذى يقدمه الإعلامى احمد شوبير على قناة "اون تايم سبورتس" أنه لن يتم الحديث عن مستقبل اللاعب، إلا بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا الذى يجمع بين الأهلى والزمالك يوم الجمعة 27 نوفمبر.

أكد بن صالح أن جيرالدو ينصب تركيزه في الوقت الحالي على نهائي دوري الأبطال، وموسيماني يعلم مستواه جيدا مضيفا:" وأكمل: "النادي الاهلي محترف في عمله وملتزم مع اللاعب جيرالدو في مستحقاته".

تابع: "نحترم قرار بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، حول مستقبل اللاعب سواء البقاء أو الرحيل، بعد بطولة أفريقيا لكل حدث حديث".