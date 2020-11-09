شكرا لقرائتكم خبر عن الإيطالى باولو تراميزانى يقترب من تدريب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الإيطالى باولو تراميزاني المدير الفني لأبويل نيقوصيا القبرصي السابق، أقرب المرشحين لتولى القيادة الفنية لفريق بيراميدز خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش الذى تمت إقالته من منصبه عقب الأخطاء التى ارتكبها الخواجة فى الفترة الماضية وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.

ودخل مسئولو بيراميدز فى مفاوضات مع باولو تراميزانى الذى كان مرشحًا لتولى تدريب الزمالك قبل أن يتولى البرتغالى باتشيكو زمام القيادة، ووصل بيراميدز لمرحلة متقدمة فى المفاوضات مع الخواجة الإيطالى ليصبح أقرب المرشحين حاليًا لتدريب بيراميدز، لاسيما وإن الإدارة كانت حصرت الإختيار بين تراميزانى ومدرب أخر أسبانى، لتفادى ما حدث مع الأرجنتيني اروابارينا الذي اعتذر في اللحظات الأخيرة عن قيادة الفريق رغم ارسال تذاكر الطيران له.

وكان بيراميدز على وشك الإعلان عن مدربه الجديد فى مؤتمر صحفى الخميس الماضى، إلا إنه تم تأجيل المؤتمر لوقت أخر، مؤكدين إن هناك صعوبة فى سفر الخواجة الجديد ووصوله إلى القاهرة الأمر الذى عطل الإعلان عن المدرب.

ولم يُغلق مسئولو بيراميدز ملف الصفقات الجديدة التى يتم إبرامها فى خلال فترة الإنتقالات الحالية، بعد أن تم التعاقد مؤخرًا مع محمود وادى مهاجم المصرى البورسعيدى، ومن قبل رمضان صبحى من هيدرسفيلد الإنجليزى، وأحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى الذى انتهى تعاقده مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجارى، وكذلك شريف إكرامى، حيث يرغب بيراميدز فى إبرام ثلاث صفقات أخرى لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

ويسعى بيراميدز للتعاقد مع 3 لاعبين فى مراكز المهاجم، وخط الوسط المدافع والجناح الأيمن، على أن يكون أثنان من بينهم أجانب، والثالث لاعب مصرى، لاسيما وأن بيراميدز يستهدف المنافسة بقوة على لقب الدورى فى الموسم الجديد، وكذلك الكونفدرالية الأفريقية وكأس مصر.