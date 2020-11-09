الجنايني: قرار عودة النشاط كان صائبًا.. وأسعى لعودة الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، إن وجود أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، أثبت صحة قرار عودة النشاط.

وأضاف الجنايني في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، أنه يرغب في أن تتواجد الجماهير في كل المباريات التي تقام بمصر.

وأوضح، أن قرار عودة النشاط الرياضي كان صائبًا، وظهرت النتيجة في وجود بيراميدز بنهائي الكونفدرالية، والأهلي والزمالك في نهائي الأبطال ولأول مرة في تاريخ المسابقة يظهر فريقين من نفس الدولة في الختام.

وأشار إلى أنه يرغب في أن تكون كل مباراة بحضور جماهيري، لكن القرار ليس في يد اتحاد الكرة فقط، هناك اعتبارات أمنية كثيرة تحيط به.

وأكد أنه يتمنى أن يكون الاستاد ممتليء عن آخره في النهائي الأفريقي، وفي مباريات المنتخبات المصرية وكل لقاءات الدوري.

واتم تصريحاته: "هدفنا في الأولمبياد هو تحقيق ميدالية للمنتخب الأولمبي، لا نطلب غير ذلك وهو طموح قليل جدًا، فقط نريد ميدالية أولمبية".