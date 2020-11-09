ريال مدريد يسقط برباعية أمام فالنسيا في الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سقط نادي ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، أمام نظيره فالنسيا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وافتتح كريم بنزيما أهداف المباراة لصالح النادي الملكي في الدقيقة 23، وسجل كارلوس سولير هاتريك لفالنسيا في الدقائق 35، 54 و63، وسجل رافائيل فاران مدافع الريال هدف في مرماه في الدقيقة 45.

وتوقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 16 في المركز الرابع، بينما قفز فالنسيا إلى المركز التاسع برصيد 11 نقطة.

ملخص المباراة

هدد ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد مرمى فالنسيا عن طريق تسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة جزاء فالنسيا، ولكن الكرة مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر لمرمى حارس الخفافيش.

وعاد ريال مدريد لتهديد مرمى فالنسيا عن طريق لوكا مودريتش، الذي سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس خومي دومينيك وأبعد الخطورة عن مرماه.

ومرر مارسيلو تمريرة على حدود منطقة الجزاء لكريم بنزيما الذي سدد كرة رائعة سكنت شباك حارس مرمى فالنسيا في الدقيقة 23.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لنادي فالنسيا بعد خطأ من لوكاس فاسكيز على لاعب فالنسيا في الدقيقة 33.

ونفذ كارلوس سولير ركلة الجزاء وتصدى لها تيبو كورتوا لترتد الكرة لسولير مرة أخرى ليسدد الكرة ولكن كرته ارتطمت بالقائم وعادت إلى موساه الذي سجل هدف التعادل، ولكن حكم المباراة عاد إلى تقنية الفيديو التي طالبت بإعادة ركلة الجزاء مرة أخرى بسبب تخطي قدم لوكاس فاسكيز خط منطقة الجزاء.

وعاد سولير لينفذ ركلة الجزاء مرة أخرى، لينجح هذه المرة في تسديدها علي يمين كورتوا، ويعادل النتيجة لصالح فالنسيا في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وتأخر ريال مدريد في النتيجة بعدما قام لاعب فالنسيا بتحويل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لترتطم الكرة في قدم رافائيل فاران مدافع الميرنجي، لترتقي الكرة للأعلى وتهبط داخل مرمى الريال وأخرجها كورتوا سريعاً من داخل مرماه، وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو التي أكدت تجاوز الكرة بأكملها خلف خط المرمى.

وأهدر لي كانج إن لاعب فالنسيا الهدف الثالث لصالح فريقه، بعد أن سدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت الكرة في القائم الأيسر وعادت الكرة للدفاع الذي أبعدها عن منطقة الخطورة.

وحصل فالنسيا على ركلة جزاء جديدة، بعدما تدخل مارسيلو على موي جوميز لاعب فالنسيا داخل منطقة الجزاء، وقام كارلوس سولير بتنفيذ ركلة الجزاء الذي ترجمها إلى داخل الشباك، ليحرز الهدف الثالث للخفافيش.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ثالثة لفالنسيا، بعدما لمست الكرة يد سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد داخل منطقة الجزاء، وقام كارلوس سولير بتنفيذ ركلة الجزاء وسجل الهدف الرابع لفريق والهاتريك له.