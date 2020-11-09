مش عايز حد يزعل مني.. "فتحي" يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نشر أحمد فتحي، لاعب الأهلي المنتقل حديثًا لبيراميدز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة من الصور مع الفريق الأحمر خلال مشواره داخل القلعة الحمراء الذي استمر لـ 12 عامًا.

وسيقدم نادي بيراميدز لاعبه الجديد النجم أحمد فتحي في مؤتمر صحفي يقام غدا الاثنين بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي.

وأعلن بيراميدز في وقت سابق عن التعاقد مع أحمد فتحي مدافع منتخب مصر الوطني، في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

وعلق فتحي على الصور التي نشرها برسالة مؤثرة لجماهير الأهلي قائلا:" لحظات يصعب فيها الكلام ، لحظات يصعب فيها التعبير، خاصة وأنت بتخاطب أطراف كلها عزيزة عليك، ولها مكانة خاصة فى قلبك، وكمان عشت معاهم أحلى 12 سنة فى حياتى".

وأضاف:" 12 سنة كلها إنتصارات وبطولات وأفراح وعايز أقول لو عقود الأحتراف المكتوبه بتنتهى ،عقود الحب والود والأحترام بينى وبين كل منظومة النادى الأهلى لن تنتهى".

وتابع:" أعذرونى لحظات قاسية، وأى قسوة وانت تغادر حبايبك اللى قضيت معاهم سنين فى النادي الأهلي بيتى وهيفضل بيتى حتى لو كان القدر كتب لى خطوة جديدة".

وأكمل:" هيفضل جمهور الأهلي اللى حبنى وساعدني ووقف جنبى ، هيفضل سندى لأنه جمهور وفى جمهور أصيل، ربنا يشهد اني لم أقصر لحظه لا فى حق النادى ولا حق جمهوره وبذلت أقصي ما أملك حتى آخر لحظه".

واستطرد:" أتمنى أكون قدمت ولو جزء من اللى يستحقه الأهلى وجمهوره فى هذه اللحظه الصعبه على نفسى".

واوضح" عايز اسجل شكرى للنادي الأهلي وإدارته وعلي رأسها المحترم الكابتن محمود الخطيب وكل الشكر للجماهير اللى مهما تكلمت مش هقدر أعطيها حقها شكرا لكل المدربين اللى ساعدوني من أول يوم وحتي أخر لحظه والشكر لكل زمايلي اللعيبه اللى أنا لعبت معاهم على مدار كل الأجيال، شكرا لاخواتي الأطباء ومساعدينهم أخصائيين التأهيل والمدلكين، شكرا للاداريين والعمال، شكرا لكل فرد ساعدنى ولو بأى حاجه".

وأتم:" أنا مش عايز حد يزعل منى فى الأول والآخر دى خطوات كتبها ربنا سبحانه وتعالى وأنا متوكل على الله فى كل خطواتي ودايمآ هيفضل الأهلي وجمهوره فى قلبى".