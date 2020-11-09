وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة لبطلة مصر في التنس ميار شريف بعد الفوز ببطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا. تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا. وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهاني لميار شريف واتحاد التنس على هذه النتائج المميزة وتحقيق البطولات التي ترفع راية مصر عاليا في جميع المحافل الدولية ، مع خالص التمنيات بدوام التفوق وتحقيق البطولات.

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الأولمبية تهنىء ميار شريف بلقب بطولة تشارلستون الدولية للتنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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