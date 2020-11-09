اللجنة الأولمبية تهنىء ميار شريف بلقب بطولة تشارلستون الدولية للتنس

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة لبطلة مصر في التنس ميار شريف بعد الفوز ببطولةتشارلستون الدولية للتنس بأمريكا.
وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهاني لميار
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