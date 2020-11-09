الإسماعيلي يرحب باستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك

قال الإعلامى علاء وحيد المتحدث الإعلامي باسم النادى الإسماعيلي أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لا يمانع على الإطلاق ولديه ترحيب كبير بشأن استضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك شريطة موافقة الجهات الأمنية.

وكانت هناك انباء قد خرجت حول عدم إقامة المواجهة المنتظرة بالإسكندرية على ملعب الجيش

ببرج العرب بسبب هطول الأمطار بغزارة وهو ما أدى للتفكير فى ملاعب بديلة.

وأضاف وحيد بأن ستاد الإسماعيلية ظهر بشكل مشرف فى العديد من المناسبات كان اخرها ظهوره بشكل مميز خلال استضافة احدى المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وأتبع :"ملعب الإسماعيلية لايزال يحتفظ ببريقه منذ البطولة القارية واقامة المباراة عليه سيساهم فى خروجها بأفضل شكل ممكن وذلك فى حال إنطلاقها بحضور الجماهير ".

وأتم حديثه بأن الإسماعيلي سيبذل قصارى جهده وسيسعى حليل لتذليل كافة العقبات حال استضافة الحفل الكروى الذى يترقبه ملايين العشاق للناديين وللقارة السمراء أجمع ، ويقدم النادى الاسماعيلي هذه المبادرة من واقع المسئولية الوطنية والمجتمعية ويتمنى قبول المبادرة وموافقة الاجهزة الامنية .