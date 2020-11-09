ميلان يفلت من فخ فيرونا ويعتلي صدارة الدوري الايطالي

افلت فريق ميلان بصعوبة من فخ الهزيمة أمام ضيفه هيلاس فيرونا في المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الايطالي.
تقدم فيرونا مبكراً في الدقيقة السادسة بهدف للاعبه انتونين باراك، قبل أنيعزز الضيوف تقدمهم بهدف سجله كالابريا لاعب ميلان في مرماه بالدقيقة 19.
وفي الدقيقة 27 قلص ميلان الفارق بفضل الهدف العكسي الذي سجله جيانجياكومو ماجناني في شباكه لينتهي الشوط الاول
وفي الشوط الثاني ضغط ميلان هجومياً من أجل العودة في النتيجة وتغيير مسار اللقاء وهو ما تحقق في آخر لحظات الشوط الثاني بفضل هدف زلاتان ابراهيموفيتش.
بهذه النتيجة رفع ميلان رصيده الي 17 نقطة في صدارة جدول الترتيب، كما ارتفع رصيد فيرونا الي 12 نقطة في المركز الثامن.
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