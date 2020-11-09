انبي يوقع عقوبة مالية علي اسامة جلال

وافق مجلس ادارة نادي انبي علي توقيع عقوبة مالية قدرها 150 الف جنيها علي اللاعب اسامه جلال قلب دفاع الفريق بعد ظهوره اعلامياً في احدي القنوات بدون اذن مسبق. دفاع الفريق بعد ظهوره اعلامياً في احدي القنوات بدون اذن مسبق. وخالف جلال بنود تعاقده ولائحة الفريق رغم سابق التنبيه عليه وهو مادفع ادارة النادي لتوقيع العقوبة. ويحرص علي العلاقة الطيبة التي تجمعه بجميع القنوات الرياضية ووسائل الإعلام.

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