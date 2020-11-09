في قمة ركلات الجزاء.. فالنسيا يكتسح ريال مدريد برباعية مذلة

حقق فريق فالنسيا فوزاً كاسحاً علي ضيفه ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف في قمة مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني.

وشهد اللقاء اجتساب أربعة ركلات جزاء لصالح فريق فالنسيا، الذي نجح في تسجيل ثلاثة ركلات منها بينما أهدر ضربته الأولي.

انهي فريق فالنسيا الشوط الأولمتقدماً بهدفين مقابل هدف بعد أن تقدم ريال مدريد أولاً من تسديدة قوية لكريم بنزيكة النجم الفرنسي بعد

تمريرة من زميله مارسيلو في الدقيقة 23 من عمر الشوط.

سيطر فالنسيا بعد تأخره في النتيجة وحاول إدراك التعادل وكاد أن يدرك التعادل في أكثر من مناسبة الا أن لاعبوه أضاعوا فرصة تعديل النتيجة عندما أضاع كارلوس سولير ركلة جزاء في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 35 نجح كارلوس سولير في تسجيل هدف التعادل من علامة الجزاء، قبل أن يعزز اصحاب الأرض تقدمهم في الدقيقة الأخيرة من مر الشوط بتسجيل الهدف الثاني عن طريق الفرنسي رافييل فاران

قلب دفاع الميرينجي الذي سجل بالخطأ في مرماه لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني واصل فالنسيا ضغطه الهجومي بحثاً عن تسجيل هدف ثالث لحسم اللقاء وهو ما تحقق عندما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثالثة نفذها كالوس سولير مرة أخري ببراعة في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 63 نجح سولير في تسجيل رابع أهداف فريقه وثالث أهدافه في اللقاء "هاتريك" من علامة الجزاء مرة أخري لتصبح النتيجة 4-1 لصالح فالنسيا.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فالنسيا الي 11 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة16 في المركز الرابع.