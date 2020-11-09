ختام فعاليات اليوم الاول من اللقاء الرياضي لطلاب معاهـد الاسكندرية

اختتمت مساء اليوم فعاليات اليوم الاول من اللقاء الرياضى لطلبة وطالبات المعاهـــد العليا والمتوسطة بالمدينة الشبابية بأبو قير بمحافظة الاسكندرية والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى ووزارة التعليم العالي متمثلة في الإدارة المركزية للخدمات الطلابية - اداراة النشاط الرياضى، والذي يقام خلال الفترة من 8/11/2020 الى 11/11/2020 بالمدينة الشبابية والرياضية بأبو قير بالإسكندرية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور / اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ الدكتور/ خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.

اثني الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي التنسيق المستمر والدائم بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي

فيما بينهما في العديد من المجالات، مضيفاً ان اللقاء يتم بالتعاون فيما بينهما مع اخذ كل الاجراءات الاحترازية والوقائية المناسبة للحفاظ صحة الشباب المشارك في الفعاليات من اجل مواجهة فيروس كورونا ، وهو الدور الذي تلعبه معا وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي في التنبيه والتوعية بالاجراءات الاحترازية بالاضافة الي الاهتمام بالصحة العامة للنشء والشباب.

موجهاً الشكر للهلال الاحمر علي مشاركتهم الفعالة بتوفير فريق عمل متكامل في كافة الملاعب لتأمين اللاعبين.

بدأت فعاليات اليوم بالاجتماع الفني بين ممثلي الوزارتين وممثلي المعاهد المشاركة، وتم

شرح كافة القوانين المتبعة والتشديد علي الإجراءات الاحترازية بين اللاعبين، أعقبها بداية الانشطة في " كرة القدم الخماسية والكرة الطائرة ".

حيث جاءت نتيجة الكرة الخماسية كالآتي:

تغلب معهد العبور 2/0 علي معهد ايحوث الاقصر، كما

تغلب معهد السيوف 4/1 علي معهد فني تجاري دمياط، وفي ختام مباريات اليوم تعادلت الاكاديمية الدولية لعلوم الاعلام مع معهد حاسبات طنطا 1/1.

فيما كانت نتيجة الكرة الطائرة كالاتي :

تغلب معهد السيوف على كمبيوتر سوهاج ٢ /١، كما تغلبت هندسة المنيا على علوم تجارية المحلة ٢ /٠، فيما اختتمت ايجوث الاقصر اليوم بفوزها علي هندسة دمياط ٢ /٠.

الجدير بالذكر انه يشارك باللقاء مايقرب من 290 طالب من (27) معهد من 15 محافظة على مستوى جمهورية مصر العربية فى العاب (خماسيات كرة القدم – الكرة الطائرة – ثلاثيات كرة السلة – كرة اليد – تنس طاولة ) .