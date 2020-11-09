أصدرت اللجنة الطبية بنادي القناة بنادي القناة برئاسة الدكتور عمر حسن بيان رسمي مساء اليوم الأحد. وينص البيان على ضرورة الإلتزام بكل الإجراءات الإحترازية بخصوص الحد من انتشار فيرس بكل الإجراءات الإحترازية بخصوص الحد من انتشار فيرس كورونا وتضم اللجنة الطبية بنادي القناة كلا من الدكتور عمر حسن رئيس اللجنة وعضوية اللجنة كلا من الدكتور محمود خليفة والدكتور محمود سعيد والدكتور أحمد عبد الرحمن والدكتور محمد صلاح. وجاء البيان كالتالي..

كانت هذه تفاصيل خبر نادي القناة يطالب بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية في مواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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