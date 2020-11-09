الدوري الإسباني.. فالنسيا يتلاعب بريال مدريد ويسجل الهدف الرابع

واصل فريق فالنسيا تألقه في مباراته أمام ريال مدريد ونجح في تسجيل الهدف الرابع في اللقاء المثير الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري الاسباني. الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري الاسباني. ونجح كارلوس سولير نجم فالنسيا في تسجيل الهدف الرابع لفريقه وثالث أهداف في المباراة "هاتريك" بالدقيقة 63، وسط انهيار تام للاعبي الميرينجي علي أرض الملعب لتصبح النتيجة تقدم فالنسيا باربعة أهداف مقابل هدف.

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