ملخص مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني “الخفافيش تخدع الملوك”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “ريال مدريد وفالنسيا” في إحدى مباريات اليوم الاحد 8-11-2020 في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

تمكن فريق فالنسيا من الفوز على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة غريبة الأطوار، خدع فيها الخفافيش الملوك لخطف الثلاث نقاط.

واتفق الجميع على ان ريال مدريد كان هو الطرف الأفضل في المباراة، ولكن الاخطاء الفردية الساذجة للاعبيه قادته إلى هذه الخسارة المريرة.

وشهدت المباراة احداث مثيرة فبعد تقدم ريال مدريد بالهدف الأول عند الدقيقة (23) عن طريق المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، عاد فالنسيا ليسجل 4 أهداف متتالية منهم 3 أهداف من علامة الجزاء سجلها “كارلوس سولير”.

وعزز فالنسيا سجله الجيد امام ريال مدريد على أرضه، حيث لم يخسر سوى في مباراة واحدة من ضمن اخر 7 مباريات جمعت الفريقين على ملعب ميستايا، إذ حقق الفوز في أربعة وتعادل في اثنين.

في المقابل تعد خسارة اليوم هي الأولى لفريق ريال مدريد خارج أرضه منذ نهاية التوقف الذي فرضه فيروس كورونا في نهاية الموسم الماضي وحتى الموسم الجاري، حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في اثنين.

وارتقى فالنسيا بهذا الفوز إلى المركز التاسع برصيد 11 نقطة، بينما تراجع ريال مدريد إلى المركز الرابع بعد تجمد رصيده عند النقطة 16.

ونقلت مباراة “ريال مدريد وفالنسيا” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق “عصام الشوالي”، كما نُقلت على قناة لا ليجا تي في بار، بالإضافة إلى قناة زيجو سبورت الهولندية.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب ميستايا بمدينة فالنسيا، بإدارة من الحكم الإسباني “خيسوس خيل مانزانو”.

والتالي ملخص احداث مباراة ريال مدريد وفالنسيا

ريال مدريد 1-4 فالنسيا

ملعب ميستايا (فالنسيا – إسبانيا)

الدوري الإسباني (الجولة التاسعة)

انتهت

أهلاً بكم في ملخص احداث مباراة “ريال مدريد وفالنسيا” ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“.

⚪تشكيلة ريال مدريد | تيبو كورتوا – سيرخيو راموس – رافاييل فاران – لوكاس فاسكيز – مارسيلو فييرا – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – إيسكو ألاركون – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة.

????دكة بدلاء ريال مدريد | دييجو ألتوبي – اندري لونين – فيرلاند ميندي – سيرجيو سانتوس – ماريانو دياز – لوكا يوفيتش – توني كروس – مارتين أوديجارد – رودريجو.

⚫تشكيلة فالنسيا | خاومي دومينيك سانشيز – هوجو جيامون – خوسيه لويس جايا – جابرييل باوليستا – دانييل فاس – أوروس راسيتش – دينيس تشيريشيف – كارلوس سولير – يونس موسياح – لي كانغ إن – ماكسيميليانو جوميز.

????دكة بدلاء فالنسيا | كريستيان ريفيرو – مانو فاييخو – توني لاتو – إيلكويم مانجالا – كوبا كويندريدي – أليكس بلانكو – كيفين جاميرو – جونزالو جيديش – جيسون – روبين سوبرينو.

⭕تعرف على القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني

“0 بداية المباراة

“3 اول ركنية في المباراة لصالح فالنسيا، ترسل مباشرة داخل المنطقة ولكن كورتوا يخرج من مرماه ويلتقط الكرة.

“9 أسينسيو يسدد كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

“12 لوكا مودريتش كاد يفتتح التسجيل للريال لولا تألق الحارس دومينيك الذي تصدى لتسديدة الكرواتي.

“13 ريال مدريد هو الطرف الأفضل حتى هذه اللحظات.

“18 من المتعارف عليه دائمًا ان مباراة ريال مدريد وفالنسيا ما تكون مثيرة، لذلك رصدنا لكم تاريخ اخر 20 سنة من مواجهات الفريقين.

“18⭕ اضغط هنا للتعرف على تاريخ مواجهات ريال مدريد وفالنسيا “آخر 20 سنة”

“23⚽جوووووووووووووووووووووووووووول – كريم بنزيمة يفتتح التسجيل لريال مدريد من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.



“23 الحارس دومينيك فشل في التعامل مع تسديدة بنزيمة بسبب عدم رؤيته للكرة، حيث كان يقف امامه زميله ولاعب من ريال مدريد.

“28 ضربة جزاء لصالح فالنسيا، بعدما ارتطمت عرضية جايا في يد ظهير ريال مدريد الأيمن “لوكاس فاسكيز”..

“30⚽جوووووووووووووووووووووووووووول – هدف التعادل لفريق فالنسيا عن طريق يونس موسياح.

“30 قصة الهدف | سولير تولى تنفيذ الضربة الجزاء وسددها على يمين كورتوا الذي تصدى للكرة لتعود إلى سولير من جديد الذي سدد مرة أخرى ولكن في القائم لتعود إلى موسياح ليودعها اخيرًا في المرمى.

“32 الحكم يعود لتقنية الفيديو من أجل التأكد من صحة موقف اللاعب يونس موسياح حيث كان متقدم داخل منطقة الجزاء عندما سدد سولير الكرة.

“34❌⚽ الفار يلغي الهدف، ويقرر إعادة تنفيذ ضربة الجزاء من جديد..

“35⚽جوووووووووووووووووووووووووووول – سولير نجح هذه المرة في التسجيل وفي نفس الزاوية رغم ان كورتوا كان قريب للغاية من التصدى لها.



“36 هدف فالنسيا جاء عكس سير اللقاء تمامًا.

“38 ريال مدريد ما زال هو الأفضل حتى بعدما تعادل فالنسيا.

“39???? بطاقة صفراء على كارلوس سولير بعد إعاقة واضحة على أسينسيو.

“43 اوووووووووه – فاران كاد يسجل بالخطأ في مرماه بطريقة غربية جدًا! ولكن كورتوا يخرج الكرة من على خط المرمى.

“44⚽جوووووووووووووووووووووووووووول – الكرة دخلت المرمى بالفعل.. الهدف الثاني لصالح فريق فالنسيا!

“44 قصة الهدف | جوميز يرسل عرضية من الجهة اليمنى حاول فاران إبعادها لتألش من على قدمه وتتحول في المرمى.



“45 أترك لكم التعليق على ما يفعله فاران في ريال مدريد!

“45 سيناريو مباراة كارثي على ريال مدريد، اخطاء فردية ساذجة أحبطت أفضلية الفريق بطريقة صادمة.

“45 حكم المباراة يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+4 مودريتش يمر من مدافع فالنسيا بمهارة داخل منطقة الجزاء ولكن لم يتمكن من ارسال العرضية بالشكل الصحيح لتصل سهلة في يد الحارس.

“45+4 صافرة نهاية الشوط الأول المثير بتقدم فالنسيا على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد.

الشوط الثاني

“45 بداية الشوط الثاني..

“45 بنزيمة كان قريب جدًا من تعديل النتيجة ولكن خروج دومينيك من مرماه أنقذ الموقف.

“46 اوووووووووووه القائم يحرم فالنسيا من الهدف الثالث بعد تسديدة صاروخية من الكوري الجنوبي لي كانغ إن.

“51 ضربة جزاء ثانية لصالح فالنسيا بعد اعاقة من مارسيلو على المهاجم جوميز!

“53⚽جوووووووووووووووووووووووووووول – سولير يضيف الهدف الثالث للخفافيش من علامة الجزاء.

“56 اووووووه فالفيردي يسدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها دومينيك بصعوبة لترتد إلى فينيسيوس الذي اطاح بالكرة فوق المرمى.

“58 أسينسيو يضيع فرصة هدف محقق بعد تمريرة على طبق من ذهب من لوكا مودريتش.

“59 هناك إمكانية لإحتساب ضربة جزاء ثالثة لصالح فالنسيا بعدما لمست الكرة يد راموس في كرة مشتركة مع يونس موسياح.

“60 بالفعل الفار يقرر احتساب ضربة جزاء.

“62⚽جوووووووووووووووووووووووووووول – الهدف الرابع لفالنسيا والهاتريك لكارلوس سولير.



“64???????? تبديلان دفعة واحدة لريال مدريد بخروج أسينسيو ودخول رودريجو، وخروج فينيسيوس ودخول أوديجارد.

“65 اللعب يتوقف بسبب اصابة فالفيردي بعد ارتطام قوي مع لاعب فالنسيا.

“66 الأوروجوياني يعود سليم معافى..

“67 أوديجارد يمرر كرة رائعة إلى لوكاس فاسكيز داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة ولكن تعلو المرمى ببضعة سنتيمترات.

“70 فالفيردي يسدد كرة بعيدة كل البعد عن المرمى.

“72 ريال مدريد يستحوذ على الكرة ويحاول الوصول إلى مرمى دومينيك..

“76???????? زيدان يدفع بالثنائي كروس وماريانو دياز على حساب فالفيردي وكريم بنزيمة.

“77????التبديل الاول لفريق فالنسيا بخروج دينيس تشيريشيف ودخول توني لاتو.

“80????التبديل الثاني لفالنسيا بخروج كانغ إن ودخول كيفين جاميرو.

“82????التبديل الخامس والاخير لريال مدريد بخروج إيسكو ودخول لوكا يوفيتش.

“84???? بطاقة صفراء على هوغو غيامون.

“85 النتيجة ما زالت على حالها وريال مدريد استسلم للأمر الواقع.

“86???? بطاقة صفراء على الحارس خاومي دومينيك سانشيز بسبب إضاعة الوقت.

“87????????تبديلان دفعة واحد لفريق فالنسيا بخروج يونس موسى ودخول جيسون، وخروج جوميز ودخول روبين سوبرينو.

“90 حكم المباراة يضيف 6 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“90+2 ماريانو دياز كاد يسجل الهدف الثاني للريال ولكن رأسيته مرت بجوار القائم.

“90+6 صافرة نهاية المباراة بفوز فالنسيا على ريال مدريد بنتيجة عريضة (4-1).

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