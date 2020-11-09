فيديو أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني “هاتريك بالفار”

يقدم لكم موقع الخليج 365 أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا في قمة مباريات اليوم بمنافسات الدوري الاسباني، لحساب الجولة التاسعة.

وشهدت المباراة تسجيل اللاعب “كارلوس سولير” لثلاثة أهداف “هاتريك” بفضل تقنية الفار التي تحكمت في مجريات اللقاء الذي استضافه ملعب فالنسيا.

وافتتح كريم بنزيمة أهداف ريال مدريد اليوم بتسديدة قوية من على خط الـ 18 بعد أول 25 دقيقة من صافرة بداية اللقاء.

لكن فالنسيا نجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا في النتيجة 1/2، حيث سجل كارلوس سولير هدف من ركلة جزاء أعيدت بعد تحرك كورتوا من على خط المرمى لحظة تنفيذها.

وأضاف المدافع الفرنسي رافاييل فاران الهدف الثاني بالخطأ في مرماه، وراجعت تقنية الفار هذه اللقطة للتأكد من عبور الكرة لخط المرمى، ومكث الحكم لأكثر من 3 دقائق حتى اتخذ القرار.

وفي الشوط الثاني أضاف كارلوس سولير هدفين متتاليين لرصيد أهداف فالنسيا من ركلتي جزاء تم احتسابهما ضد مارسيلو وسيرخيو راموس في الدقيقتين 52 و62.

شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا

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