ملخص مباراة ارسنال واستون فيلا في الدوري الإنجليزي “ضحية جديدة للفيلانس”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “ارسنال واستون فيلا” في إحدى مباريات اليوم الاحد 8-11-2020 في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، والمنتهية بفوز تاريخي مفاجيء لفريق أستون فيلا بثلاثة أهداف دون رد، ليضيف الفريق الملقب بـ “الفيلانس” ضحية جديدة من ضحاياه هذا الموسم بعد أن هزم حامل اللقب “ليفربول” بالسبعة في وقت سابق.

نقلت مباراة “ارسنال واستون فيلا” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق “علي محمد علي”، كما نقلت على قناة سكاي سبورتس بريميرليج، بالإضافة إلى قناة زيجو سبورت الهولندية.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على ملعب الإمارات بمدينة لندن، بإدارة من الحكم الإنجليزي “مارتن أتكينسون”، وفي حضور النجم المصري “محمود تريزيجيه” في أستون فيلا، ومواطنه محمد النني في آرسنال.

دخل فريق “ارسنال” المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه على مولده النرويجي بنتيجة (4-1) في منتصف الأسبوع في الدوري الأوروبي، ليصل إلى الانتصار الثالث على التوالي في جميع المسابقات.

وحقق ارسنال رقمًا مميزًا حيث وصل إلى الفوز الـ15 من أصل 21 مباراة في دور المجموعات في الدوري الأوروبي منذ موسم 2017/2018 أكثر من أي فريق آخر خلال تلك الفترة.

ورغم امتلاك ارسنال أفضل دفاع في الدوري الإنجليزي حتى الآن، بالإضافة إلى فوزه في أربع مباريات تنافسية من خمس على أرضه هذا الموسم، تلقت شباكه ثلاثة أهداف من أستون فيلا.

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ارسنال 0-3 استون فيلا

ملعب الإمارات (لندن – إنجلترا)

الدوري الإنجليزي (الجولة الثامنة)

انتهت

تشكيلة آرسنال اليوم: لينو – تيرني – جابرييل – هولدينج – محمد النني – توماس بارتي – ساكا – هيكتور بيريين – ويليان – أوباميانج – لاكازيت.

لينو – تيرني – جابرييل – هولدينج – محمد النني – توماس بارتي – ساكا – هيكتور بيريين – ويليان – أوباميانج – لاكازيت. تشكيلة أستون فيلا اليوم: مارتينيز – كونسا – مينجس – تارجيت – كاش – لويز – مكجين – جريليش – روس باركلي – محمود تريزيجيه – أولي واتكينز.

مارتينيز – كونسا – مينجس – تارجيت – كاش – لويز – مكجين – جريليش – روس باركلي – محمود تريزيجيه – أولي واتكينز. الشوط الأول

1″ ???? هدف ملغي لأستون فيلا للاعب مكجين بداعي التسلل (تقنية الفار)

25″ ⚽️???????? هدف! أستون فيلا يتقدم بواسطة محمود تريزيجيه.

25″ ???? صنع الهدف تارجيت.

25″ الاتحاد الإنجليزي يُغير اسم محرز الهدف بنيران صديقة من “ساكا” بدلاً من احتسابه باسم تريزيجيه.

45″ الحكم يضيف دقيقة واحدة كوقت بدل من ضائع.

45+1″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم أستون فيلا 1-0.

الشوط الثاني

46″ ???? تغيير في آرسنال.. نزول سيبايوس بدلاً من توماس بارتي.

65″ ???? تغيير في آرسنال. نيكولاس بيبي بدلاً من ويليان.

65″ ???? تغيير في آرسنال.. نكيتياه بدلاً من لاكازيت.

72″ ⚽️ هدف. أستون فيلا يسجل الهدف الثاني عن طريق أولي واتكينز.

72″ ???? صنع الهدف روس باركلي.

75″ ⚽️ هدف. أستون فيلا يسجل الهدف الثالث عن طريق أولي واتكينز.

75″ ???? صنع الهدف جاك جريليش.

75″ ✅ ???? تقدم أستون فيلا 3-0 على ملعب آرسنال.

88″ ???? تغيير في أستون فيلا. نزول أنور الغازي بدلاً من محمود تريزيجيه.

90″ الحكم يضيف 3 دقائق كوقت بدل من ضائع

93″ ???? صافرة نهاية المباراة بفوز أستون فيلا 3-0.

أستون فيلا يتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليستر سيتي الأول، وآرسنال يتجمد في المركز العاشر برصيد 12 نقطة نفس رصيد مان سيتي.

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