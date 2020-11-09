الكشف عن سبب فشل صفقة انضمام أيوب لكحل إلى الوداد

تعثرت صفقة انتقال “أيوب لكحل”، إلى نادي الوداد، رغم الاتفاق الذي تم بين رئيس النادي “سعيد الناصيري” مع نظيره رئيس المغرب التطواني “رضوان الغازي”.

وكشفت مصادر، بأن الصفقة تعثرت بسبب خلافات مالية، بين اللاعب ووكيله من جهة، ورئيس الوداد “سعيد الناصيري” من جهة آخرى، مما جعل الأخير يقرر صرف النظر عن ضم اللاعب.

وكان الوداد قد دفع مبلغ قيمته 200 مليون سنتيم إلى التطواني، من أجل شراء عقد أيوب لكحل، لكن الصفقة لم تكتمل بين الناديين، بسبب اللاعب ووكيله.

وبعد فشل الصفقة، طلب الناصيري من إدارة المغرب التطواني استرداد المقابل المالي، وهو ما تمت الموافقة عليه بشكل رسمي من مسئولي نادي “أيوب لكحل”.

وتلقى أيوب لكحل عدة عروض من أندية مغربية، بالإضافة لعدة عروض خارجية، حسبما صرح وكيل أعماله.

وطالب وكيل أعمال أيوب لكحل بمنحة توقيع تصل إلى 250 مليون سنتيم، اشترط الحصول على 100 مليون منها قبل التوقيع على العقد ليتسنى له اقتناء شقة بمدينة الدار البيضاء ليقيم بها، كما طالب براتب شهري يصل إلى 30.000 درهم، إلا أن الناصيري لم يقبل إلا بسداد مقدم بقيمة 60 مليون سنتيم.

وأبدى سعيد الناصيري رئيس الوداد غضبه، من إقدام شقيق أيوب لكحل ووكيل أعماله على إذاعة المبالغ المالية المتفاوض عليها، لأنها بمثابة أسرار لا يمكن الجهر بها علنا.

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