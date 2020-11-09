عاجل | تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام فالنسيا في الدوري الاسباني “عودة إيسكو”

أعلن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، تشكيلة ريال مدريد الأساسية التي سيخوض بها مباراة فالنسيا، في قمة مباريات اليوم الأحد، على ملعب المستايا، ضمن الجولة 9 من الدوري الإسباني.

شهدت تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام فالنسيا، غياب الجناح الدولي البلجيكي إدين هازارد بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا، ليعوضه الجناح البرازيلي “فينيسيوس جونيور” الذي صنع هدف فوز الريال على الإنتر في الجولة الماضية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وسيغيب كذلك لاعب الوسط الدولي البرازيلي كارلوس كاسيميرو بسبب عدوى فيروس كورونا، ما دفع زيدان للاستعانة بصانع الألعاب الدولي الإسباني “إيسكو” في تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام فالنسيا هذا المساء، وهي المرة الأولى التي يلعب فيها إيسكو كأساسي منذ مباراة ليجانيس يوم 19 يوليو الماضي في الليجا.

وفي خط الدفاع سيواصل الجناح الإسباني “لوكاس فاسكيز” لعب دور الظهير الأيمن في ظل غياب داني كاربخال وناتشو وأودريوزولا للإصابة.

والتالي تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام فالنسيا في الدوري الاسباني

تيبو كورتوا – سيرخيو راموس – رافاييل فاران – لوكاس فاسكيز – مارسيلو – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش – إيسكو – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة.

تشكيلة فالنسيا الأساسية

دومينيك – جويلامون سانمارتن – جايا – جابرييل باوليستا – دانييل فاس – أوروس راسيتش – تشيريشيف – سولير – يونس موساح – لي كانغ إن – جوميز.