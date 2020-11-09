الزمالك يقترب بشدة من الاحتفاظ بـ”فرجاني ساسي”

اقترب نادي الزمالك من تجديد عقد النجم التونسي “فرجاني ساسي“، لمدة موسمين جديدين، بعد الجلسة التي عقدها المشرف العام على الكرة مع اللاعب خلال الساعات الماضية.

وكشف مصدر داخل الزمالك، بأن إدارة النادي توصلت لاتفاق مبدئي مع فرجاني ساسي من أجل تجديد عقده، الذي ينتهى في صيف 2021، حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ، خلال شهر يناير المقبل.

وأوضح المصدر، بأن إدارة الزمالك، وافقت على جميع مطالب فرجاني ساسي ووكيل أعماله مهند عون، وسيتم التوقيع على العقد الجديد، عقب ختام مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث يلتقى الفريق الأبيض مع الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري، في المباراة التي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكشف، بأن إدارة الزمالك وضعت بنودًا إضافية، ومكافآت خاصة، يحصل عليها فرجاني ساسي، عند التتويج بالبطولات، بالإضافة إلى بعض المزايا الآخرى التي يحصل عليها اللاعب صاحب الـ28 عامًا.

وانتقل فرجاني ساسي إلى الزمالك من النصر السعودي قبل موسمين، في صفقة بلغت قيمتها 4 ملايين يورو.

وشارك فرجاني مع الزمالك في 74 مباراة بمختلف البطولات، واستطاع تسجيل 13 هدفا، وصنع 10 تمريرات حاسمة.

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