محمد صلاح فخور بـ”الأهلي والزمالك”، ويفسر واقعة العجوز المشرد

أجرى النجم المصري محمد صلاح حوارًا خاصًا مع شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، وعبر عن فخره بوصول مواطنيه الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما رشح ليفربول للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ محمد صلاح حديثه بالتطرق إلى وصول الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا وأوضح سعادتهم برؤيتهم يصلون للنهائي وأضاف: “أنا سعيد وفخور لصعود الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا وهذا شيء جيد للكرة المصرية”.

وتابع : “بصفتي أحد كباتن منتخب مصر سعيد بصعود الفريقين للنهائي لأن هذا سيفيدنا في المنتخب الوطني”.

وفي سؤال حول مدى تطوره كإنسان وكلاعب قال صلاح : “الحمدلله تطورت كإنسان حيث أصبحت أب وبطبيعة الحال مع مرور السنوات يتدارك المرء أشياء عديدة و يتطور فيها، وكلاعب أيضًا تطورت عبر المرور من فيورنتينا مرورًا بروما والإنتقال إلى ليفربول”.

وتابع : ” الضغط سيبقى دائمًا لأن المتابعين ينتظرون منك أشياء كثيرة وأنا شخصيًا أطمح إلى المزيد من الأرقام، لذلك أحاول التدرب باستمرار ومواصلة العمل”.

فيديو مساعدة شخص متشرد؟

وتحدث صلاح حول الفيديو المنتشر له وهو يساعد أحد المتشردين في مدينة ليفربول أن ما حدث واجب عليه تجاه المحتاجين وأكد انه يحاول قدر المستطاع تغيير بعض الأشياء في المجتمع.

وأضاف صلاح :”أحاول قدر الامكان مساعدة الاخرين، ولم أكن أعلم أن الفيديو سينتشر بهذا الشكل ولم أكن أريد ذلك”.

الخسارة 7-2 أمام استون فيلا؟

وعن الخسارة أمام أستون فيلا بسباعية قال صلاح أن الأمر صعب للغاية لكوننا بطل الدوري وأضاف: “بعد الخسارة استطعنا الفوز بخمس مباريات واستطعنا العودة إلى المسار الصحيح وكانت ردة الفعل جيدة”.

وعن إصابة فيرجل فان دايك قال الفرعون المصري: “إصابة فيرجل؟ الأمر صعب في البداية لان الدفاع مبني عليه ولكن الفريق تكيف في نهاية الأمر”.

وتابع : “ممكن أن يكون هناك سوء حظ ولكننا لازلنا نحقق الفوز رغم اصابة فيرجيل وفابينيو”.

وعن الثلاثي الهجومي صلاح ماني وفيرمينو قال: “نحن نلعب معا لاربع سنوات الآن وهناك أوقات تأتي لا تسير الامور على مايرام”.

وأكمل صلاح: “جوتا بديل فيرمينو؟ لست المدرب لاتخاذ القرار كما ان فيرمينو قدم الكثير للفريق الأول وطريقة لعبنا تؤثر عليه لأنه يسقط للخلف قليلاً لصناعة الفرص”.

ليفربول مرشح لتحقيق لقب الدوري الانجليزي؟

عن قدرة ليفربول على الاحتفاظ بدرع الدوري الإنجليزي يعتقد صلاح أن المنافسة كبيرة، قائلاً: ” ليفربول ومانشستر سيتي الأقوى ولكن هناك فرق أخرى قوية ستنافس، لكن برأيي الشخصي ليفربول سيحقق لقب الدوري”.

وختم هداف ليفربول التاريخي في دوري أبطال أوروبا حديثه بتوجيه كلمة شكر وتقدير لكل الجماهير التي تسانده داخل مصر و الدول العربية وحول العالم.

وقال صلاح : “سعيد بالدعم المستمر وأتمنى أن أكون في مكانة عالية وأتمنى رؤية أشخاص آخرين في مستويات أعلى”.

وختم بالقول : “يمكن لأي شخص الوصول لما وصلت إليه لكن ذلك يأتي بالدراسة والتدريب المستمر والعمل بقوة على تحقيق الحلم”.

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