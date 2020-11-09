القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني

تقام قمة مباريات اليوم الأحد 8 نوفمبر بين ريال مدريد وفالنسيا على ملعب المستايا، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الاسباني، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

تنقل مباراة ريال مدريد وفالنسيا على قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، كما تنقل على نقةا سيتانتا سبورتس البريطانية، والعديد من القنوات الشهيرة الأخرى لعل أبرزها قناة لا ليجا تي في وموفي ستار لا ليجا 2.

وتوجد بعض القنوات المجانية التي ستنقل مباراة ريال مدريد وفالنسيا على أقمار مختلفة، يمكن الوصول إليهم، إذا لم تكن مشتركًا في قنوات بي إن سبورتس.

تنقل قناة CBC sport HD قمة الريال وفالنسيا بالمجان، وهي قناة من أذربيجان ناطقة باللغة التركية، وتقع على القمر Europe Star 1 بدرجة 45 شرقًا.

وتنقل قناة Varzish Sport HD هذا اللقاء بالمجان أيضًا، وهي قناة من طاجيكستان، وتقع على القمرين NSS 703 وINsat 2DT.

أما القناة المجانية الثالثة فهي قناة Turkmenistan Sport HD، من تركمنستان، وتقع على القمر TürkmenÄlem/MonacoSat @ 52° East.

والتالي ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا

قناة CBC Sport HD، على القمر Europe*Star 1، شرقًا 45، التردد: 11135 أفقي، الترميز: 27500، التصحيح 5/6.

قناة Varzish Sport HD، على القمر NSS 703، شرقًا 57، التردد: 11566 أفقي، الترميز 10750، التصحيح 3/4.

قناة Varzish Sport HD، على القمر Insat 2DT، شرقًا 55.1، التردد: 11785 أفقي، الترميز 27500، التصحيح 5/6.

قناة Turkmenistan Sport HD، على القمر Most1، شرقًا 56، التردد: 12303 عمودي، الترميز 27500، التصحيح 2/3.