صدمة في برشلونة بسبب مدة غياب فاتي بعد إصابته في الركبة

يبدو أن نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي سيبتعد عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة بعد تعرضه لإصابة في الركبة في فوز فريقه بنتيجة (5-2) على ريال بيتيس مساء أمس السبت بالدوري الإسباني.

وتم استبدال اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا في نهاية الشوط الأول ضد فريق مانويل بيليجريني، حيث عاد برشلونة في الوقت المناسب إلى طريق الفوز في الدوري الإسباني بعد أربع مباريات بدون فوز.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا بعد المباراة أكد فيه أن أنسو فاتي أصيب بتمزق في الغضروف المفصلي في ركبته اليسرى دون تحديد إطار زمني لمدة غيابه المتوقع مع القيام بمزيد من الاختبارات في الـ 48 ساعة القادمة لتقييم مدى خطورة الإصابة.

وتشير تقارير صحفية إلى أنه سيغيب لمدة ستة أسابيع تقريبًا، وسيضطر فاتي إلى الانسحاب من تشكيلة لويس إنريكي مع إسبانيا المشاركة في مباريات دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر.

وإذا غاب أنسو فاتي عن الفترة المقدرة عن فريق رونالد كومان فقد يكون غائبًا لما مجموعه تسع مباريات، مما يعني أنه قد لا يعود إلى اللعب حتى عام 2021 إذا تأخر إعادة تأهيله.

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