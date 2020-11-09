رغم شجاره مع السلامي.. الرجاء يمُدد عقد محسن متولي

حسمت إدارة نادي الرجاء البيضاوي، ملف تجديد عقد قائد الفريق “محسن متولي” لمدة موسم قادم، رغم دخوله في أزمة كبيرة مؤخرًا مع المدير الفني “جمال سلامي” بعد لقاء الزمالك في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت مصادر داخل الرجاء، أن إدارة النادي حصلت على توقيع متولي بشكل رسمي، لموسم جديد، لينتهي بذلك الجدل الدائر حول مصير قائد الفريق، بعدما كانت بعض الأنباء قد ترددت حول احتمالية خروجه من قائمة الأخضر في الموسم الجديد.

وكان محسن متولي قد دخل في أزمة مع جمال سلامي، عقب لقاء الرجاء أمام الزمالك، بعدما اعترض على قيام المدرب بإخراجه من المباراة خلال الشوط الثاني، حيث عاتبه بشكل قوي، وكاد أن يتطور الأمر، لولا تدخل الجهاز المعاون وزملاء اللاعب.

وكانت جماهير الرجاء قد أبدت تمسكها بوجود متولي، خاصة أنه صاحب خبرات كبيرة، وقضى موسمًا ناجحًا في قيادة الفريق، الذي تُوج بلقب الدوري المغربي بعد غياب دام سبعة أعوام كاملة، حيث انتزع اللقب الـ12 في تاريخه، بعد منافسة شرسة مع الغريم التقليدي نادي الوداد.

ولا زال الرجاء ينافس بقوة على لقب كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث سيواجه الإسماعيلي المصري في إياب نصف النهائي، ولم يتم تحديد الموعد حتى الآن، نظرًا لظروف تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، الأمر الذي أعاق الاتحاد العربي لكرة القدم عن تحديد الموعد بصفة نهائية.

من هو محسن متولي؟

ولد محسن متولي في العاصمة المغربية الدار البيضاء يوم 3 مارس 1986، وبدأ مشواره في صفوف ناشئي الرجاء ليلفت الانتباه لموهبته الواعدة منذ اليوم الأول، بعد فترة إعارة في صفوف اتحاد تواركة، ثم عاد ليصبح منذ بدايته معشوقًا للجماهير بمهارته في المراوغة وتسجيل الأهداف.

وانتقل متولي لصفوف فريق الإمارات الإماراتي في 2011 قبل أن يعود للرجاء في العام التالي، وفي 2014 رحل إلى قطر ليرتدي ألوان أندية الوكرة، الريان والأهلي قبل أن يعود إلى بيته للمرة الثالثة في 2019.

لاعب الوسط الذي يلقب بـ«مارادونا»، تيمنًا باسم أسطورة الأرجنتين حقق أربعة ألقاب للدوري المغربي مع الرجاء، آخرها في الموسم المنتهي، وفاز أيضا بلقب كأس العرش المغربي، كما قاد الرجاء إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية 2013، التي أنهاها الرجاء وصيفاً للعملاق الألماني بايرن ميونيخ.

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