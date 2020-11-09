لامبارد بعد تألق زياش.. “تشيلسي أصبح يمتلك لاعبًا كبيرًا”

أشاد المدير الفني لفريق تشيلسي “فرانك لامبارد” بصانع الألعاب المغربي حكيم زياش بعد أدائه المتميز بعد فوز البلوز بنتيجة (4-1) على شيفيلد يونايتد مساء أمس السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلق زياش أكبر عدد من الفرص اكثر من أي لاعب آخر في الدوري الانجليزي هذا الموسم، وقد أعجب لامبارد بشكل خاص بكيفية تأقلمه مع توقف موسم 2019-20 في هولندا منذ أبريل الماضي.

وقال لامبارد لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة : “لعبنا ضد زياش في دوري أبطال أوروبا العام الماضي عندما كان يلعب مع أياكس، إنه لاعب من الطراز العالي. إنه يثير إعجابك أكثر عندما تعمل معه”.

وتابع : “انتهى الدوري الهولندي منذ فترة طويلة، ثم تعرض لإصابة في بداية الموسم، مع ذلك كان رائعًا”.

وأضاف : “اصبحنا نملك لاعبًا كبيرًا. أنا بحاجة إلى لاعبين يستطيعون رفع مستوى الفريق وهذا صعب. وزياش كان رائعًا في قيادته لخط الوسط”.

وأضاف لامبارد في حديثه في مؤتمره الصحفي بعد المباراة عن زياش: “لقد أعطانا ميزة إضافية وتهديدًا مختلفًا. لقد ابتعد عن المشاركة لفترة طويلة، لذا كان أمرًا مثيرًا للإعجاب حقًا بالنسبة لمدى سرعته في الرجوع إلى مستواه المعهود”.

وتابع مدرب تشيلسي : “بأسلوب مختلف من حيث القدم اليسرى عن الجانب الأيمن. قدم لنا زياش شيء لم نتمتع به كثيرًا في السنوات الأخيرة”.

وأردف قائلاً : “القدرة على إيجاد التمريرة الأخيرة أو العرضية الأخيرة أو المساعدة في تحطيم الفرق التي تركن إلى الخلف وقد رأينا ذلك اليوم، شخصيته مميزة”.

وختم حديثه بالقول : “الثقة التي ينضح بها ومدى رغبته في استلام الكرة وأن يكون اللاعب المهم الذي يقدم المساعدة كانت ميزة كبيرة”.

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