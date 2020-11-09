كارلوس إدواردو: الهلال أكبر فريق في آسيا وهذا الموقف لن أنساه مع دياز!

امتدح محترف نادي الهلال السابق، كارلوس إدواردو، المدرب المخضرم رامون دياز، الذي أشرف على تدريبه من قبل مع الزعيم، كاشفًا عن موقف لن ينساه مع التقني الأرجنتيني، يُثبت مدى قربه من اللاعبين، وقدرته على صنع أجواء رائعة في الفريق.

وكان نادي بوتافوجو البرازيلي قد أعلن الاتفاق رسميا مع رامون دياز على تولي قيادته، وأجرت صحيفة “globoesporte” البرازيلية مقابلة مع محترف الهلال السابق، كارلوس إدواردو للحديث عن المدرب الذي عمل معه من قبل في الزعيم.

وقال إدواردو لاعب شباب أهلي دبي الإماراتي الحالي “الناس يحبونه في الهلال، يتحدثون عنه كواحد من أعظم المدربين الذين ذهبوا إلى هناك. إنه أكبر ناد في آسيا ، إنه مثالي، وله اسم قوي للغاية. ليس فقط على صعيد الإنجازات، ولكن العمل، لقد ترك اسمه ملحوظًا”.

وأكمل “لقد كان عملاً رائعًا حقًا، لقد بقينا معًا لأكثر من عامين ، وفزنا بالألقاب ، وصنعنا التاريخ من خلال البقاء لشهور عديدة دون هزيمة. إنه مدرب جيد جدا يعامل اللاعبين مثل العائلة. اليوم لدي صداقة جميلة معه ومع الأسرة بأكملها. نتحدث دائما”.

وأضاف لاعب الهلال السابق: “دياز أب كبير، يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين، وهو ما أعتقد أنه مهم للغاية. كان لدينا شيء مختلف في الفريق، لأن كل اللاعبين تحبه، وهذا صعب. يحمي اللاعبين ويشكل أسرة. سيشعر اللاعبون معه بالحماية، وسيكون لديهم الثقة. إنه ليس مجرد كلام”.

موقف لا يُنسى

وكشف إدواردو عن موقف حدث معه في الهلال عند حضور رامون دياز “أتذكر أنه عندما وصل إلى الهلال كان هناك 4 أجانب، وفتح الرئيس أمامه الفرصة لضم ثلاثة أجانب آخرين، لكنه لم يرغب في ذلك. لقد فضل الاعتماد على اللاعبين الذين لديه وكسب ثقة كل من لعب معهم. هذا يدل على أسلوب الحماية والتواجد مع اللاعبين”.

وأنهى قائلا “أعتقد أن بوتافوجو بحاجة لذلك الآن، يجب أن يركز اللاعبون على الملعب. إنه أب كبير. سيقدر بشدة ما يمتلكه النادي بالفعل ، وهذا رائع للمجموعة أيضًا”.

دياز مع الهلال

وكان رامون دياز قد تولى قيادة الهلال في أكتوبر 2016، وخلال تواجد مع الزعيم قاد دياز الفريق إلى تحقيق بطولة الدوري والكأس موسم 2016/2017 كما وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017 الذي خسره أمام أوراوا الياباني.

وخاض دياز مع الهلال 65 مباراة حقق الفوز في 52 مباراة وخسر في 6 وتعادل في 7 مواجهات، وسجل لاعبو الزعيم تحت قيادة دياز 126 هدف واستقبلت شباك الفريق 54 هدف.