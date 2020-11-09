إيقاف وتغريم 4 لاعبين من النصر والعين وضمك بالدوري السعودي

قررت لجنة الإنضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي اليوم الأحد إيقاف وتغريم 4 لاعبين من أندية النصر والعين وضمك بعد الأطلاع على تقارير حكام المباريات.

ذكر بيان رسمي اليوم الأحد أن لجنة الإنضباط والأخلاق بإتحاد الكرة السعودي، قررت إيقاف لاعب فريق العين يحيى علي الكعبي، مباراتين بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وغرمته بمبلغ 20 ألف ريال في قرار غير قابل للإستئناف.(الدولار يساوي 75ر3ريال).

أوضح البيان أن تلك العقوبة تأتي لإرتكاب اللاعب سلوكًا مشينًا تجاه أحد لاعبي فريق الفتح ضمن مواجهة الفريقين ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، وذلك وفقًا لتقرير حكم المباراة الوارد للجنة.

وغرمت اللجنة كذلك لاعب فريق ضمك إبراهيم شنيحي بمبلغ 10 آلاف ريال بالإضافة للإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء، لاستخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب فريق الهلال ضمن مواجهة الفريقين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في قرار غير قابل للإستئناف.

وقررت اللجنة تغريم أيمن يحيى والأرجنتيني جونزالو مارتينيز لاعبي فريق النصر بمبلغ 20 ألف ريال لكل منهما لغيابهما عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش إنترفيو) بعد نهاية مباراة فريقهما مع الشباب بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حسب ما ورد في تقرير المنسق الإعلامي، في قرار غير قابل للإستئناف.

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