شاهد هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

افتتح النجم الدولي المصري محمد صلاح التسجيل لفريقه ليفربول امام مانشستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف محمد صلاح من ضربة جزاء، تحصل عليها الدولي السنغالي “ساديو ماني” إثر إعاقة من الظهير الأيمن “كايل ووكر” داخل منطقة 18.

وسدد محمد صلاح ضربة الجزاء على غير العادة في الزاوية اليمنى ليعجز الحارس البرازيلي “إيدرسون” عن صدها حيث وقف في منتصف المرمى.

وكان محمد صلاح دائمًا ما يسدد ضربات الجزاء في الزاوية اليسرى او في المنتصف، ولكن تغيير زاوية التسديد اليوم كان في محله.

شاهد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي