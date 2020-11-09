تاريخ مواجهات ريال مدريد وفالنسيا “آخر 20 سنة”

20 فبراير 2000 فالنسيا 1-1 ريال مدريد الدوري الاسباني 24 مايو 2000 ريال مدريد 3-0 فالنسيا نهائي دوري أبطال أوروبا 2000/1999 9 سبتمبر 2000 ريال مدريد 2-1 فالنسيا الدوري الاسباني 28 يناير 2001 فالنسيا 0-1 ريال مدريد الدوري الاسباني 25 أغسطس 2001 فالنسيا 1-0 ريال مدريد الدوري الاسباني 13 يناير 2002 ريال مدريد 1-0 فالنسيا الدوري الاسباني 5 يناير 2003 ريال مدريد 4-1 فالنسيا الدوري الاسباني 24 مايو 2003 فالنسيا 1-2 ريال مدريد الدوري الاسباني 27 سبتمبر 2003 فالنسيا 2-0 ريال مدريد الدوري الاسباني 21 يناير 2004 ريال مدريد 3-0 فالنسيا ربع نهائي كأس ملك إسبانيا - الذهاب 28 يناير 2004 فالنسيا 1-2 ريال مدريد ربع نهائي كأس ملك إسبانيا - الإياب 15 فبراير 2004 ريال مدريد 1-1 فالنسيا الدوري الاسباني 23 أكتوبر 2004 ريال مدريد 1-0 فالنسيا الدوري الاسباني 5 مارس 2005 فالنسيا 1-1 ريال مدريد الدوري الاسباني 23 أكتوبر 2005 ريال مدريد 1-2 فالنسيا الدوري الاسباني 11 مارس 2006 فالنسيا 0-0 ريال مدريد الدوري الاسباني 26 نوفمبر 2006 فالنسيا 0-1 ريال مدريد الدوري الاسباني 21 أبريل 2007 ريال مدريد 2-1 فالنسيا الدوري الاسباني 31 أكتوبر 2007 فالنسيا 1-5 ريال مدريد الدوري الاسباني 23 مارس 2008 ريال مدريد 2-3 فالنسيا الدوري الاسباني 17 أغسطس 2008 فالنسيا 3-2 ريال مدريد كأس السوبر الإسباني 2008 - الذهاب 24 أغسطس 2008 ريال مدريد 4-2 فالنسيا كأس السوبر الإسباني 2008 - الإياب 20 ديسمبر 2008 ريال مدريد 1-0 فالنسيا الدوري الاسباني 9 مايو 2009 فالنسيا 3-0 ريال مدريد الدوري الاسباني 12 ديسمبر 2009 فالنسيا 2-3 ريال مدريد الدوري الاسباني 18 أبريل 2010 ريال مدريد 2-0 فالنسيا الدوري الاسباني 4 ديسمبر 2010 ريال مدريد 2-0 فالنسيا الدوري الاسباني 23 أبريل 2011 فالنسيا 3-6 ريال مدريد الدوري الاسباني 19 نوفمبر 2011 فالنسيا 2-3 ريال مدريد الدوري الاسباني 8 أبريل 2012 ريال مدريد 0-0 فالنسيا الدوري الاسباني 19 أغسطس 2012 ريال مدريد 1-1 فالنسيا الدوري الاسباني 15 يناير 2013 ريال مدريد 2-0 فالنسيا ربع نهائي كأس ملك إسبانيا - الذهاب 20 يناير 2013 فالنسيا 0-5 ريال مدريد الدوري الاسباني 23 يناير 2013 فالنسيا 1-1 ريال مدريد ربع نهائي كأس ملك إسبانيا - الإياب 22 ديسمبر 2013 فالنسيا 2-3 ريال مدريد الدوري الاسباني 4 مايو 2014 ريال مدريد 2-2 فالنسيا الدوري الاسباني 4 يناير 2015 فالنسيا 2-1 ريال مدريد الدوري الاسباني 9 مايو 2015 ريال مدريد 2-2 فالنسيا الدوري الاسباني 3 يناير 2016 فالنسيا 2-0 ريال مدريد الدوري الاسباني 8 مايو 2016 ريال مدريد 3-2 فالنسيا الدوري الاسباني 22 فبراير 2017 فالنسيا 2-1 ريال مدريد الدوري الاسباني 29 أبريل 2017 ريال مدريد 2-1 فالنسيا الدوري الاسباني 27 أغسطس 2017 ريال مدريد 2-2 فالنسيا الدوري الاسباني 27 يناير 2018 فالنسيا 1-4 ريال مدريد الدوري الاسباني 1 ديسمبر 2018 ريال مدريد 2-0 فالنسيا الدوري الاسباني 3 أبريل 2019 فالنسيا 2-1 ريال مدريد الدوري الاسباني 15 ديسمبر 2019 فالنسيا 1-1 ريال مدريد الدوري الاسباني 8 يناير 2020 فالنسيا 1-3 ريال مدريد كأس السوبر الإسباني في السعودية 18 يونيو 2020 ريال مدريد 3-0 فالنسيا الدوري الاسباني 8 نوفمبر 2020 فالنسيا 4-1 ريال مدريد الدوري الاسباني

كانت هذه تفاصيل خبر تاريخ مواجهات ريال مدريد وفالنسيا “آخر 20 سنة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.