بث مباشر | شاهد ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمباراة “ريال مدريد وفالنسيا” في إحدى مباريات اليوم الاحد 8-11-2020 في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

تنقل مباراة “ريال مدريد وفالنسيا” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة لا ليجا تي في بار، بالإضافة إلى قناة زيجو سبورت الهولندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب ميستايا بمدينة فالنسيا، بإدارة من الحكم الإسباني “خيسوس خيل مانزانو”.

خسر فالنسيا نقطتين في مباراته الاخيرة امام “خيتافي” في الدوري الإسباني بعد الدقيقة 85، حيث تعادل بنتيجة (2-2) وذلك بعد تقدمه في النتيجة حتى الدقيقة 87.

وقد تم التأكد على ان ما حدث لفريق فالنسيا في المباراة السابقة ليس صدفة، لأن الفريق استقبل بمتوسط ​​1.0 هدف بعد مرور 60 دقيقة من المباراة خلال آخر خمس مواجهات في الدوري الإسباني على أرضهم وفي كل مرة يفشل في التقدم في النتيجة مجددًا ليخسر او يتعادل.

ويمتلك فالنسيا سجلاً جيدًا امام ريال مدريد على أرضه، حيث لم يخسر سوى في مباراة واحدة من ضمن اخر 6 مباريات جمعت الفريقين على ملعب ميستايا، إذ حقق الفوز في ثلاثة وتعادل في اثنين.

ويتواجد فالنسيا في مركز متأخر للغاية في الدوري الإسباني حيث يحتل المرتبة 15 برصيد 8 نقاط فقط، جمعها من 8 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر في 4 مناسبات.

في المقابل يدخل ريال مدريد المباراة بدون تسجيل هدف في الشوط الأول في اخر ثلاث مباريات جمعته بفريق فالنسيا في الدوري الإسباني، وسيسعى لكسر هذا الرقم اليوم من أجل تسهيل مهمة الفوز.

ولم يخسر ريال مدريد بعد في اي مباراة لعبها خارج أرضه منذ نهاية التوقف الذي فرضه فيروس كورونا في نهاية الموسم الماضي وحتى الموسم الجاري، حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في اثنين.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر “فياريال” الذي لعب مباراتين زائدتين، ويحتاج اللوس بلانكوس الفوز الليلة من أجل اعتلاء الصدارة من جديد.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا (بث مباشر يلا شوت)

..