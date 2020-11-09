هزيمة مدوية لأرسنال في معقله أمام أستون فيلا 

انهزم أرسنال في معقله أمام أستون فيلا صفر-3 اليوم الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.



ودخل أرسنال المباراة منتشياً بعد عودته من ملعب أولد ترافورد الخاص بمانشستر يونايتد بالفوز 1-صفر، لكنه فوجئ بمنافس عنيد افتتح التسجيل بواسطة الاسكتلندي جون ماكجين بعد مرور 45 ثانية فقط لكن حكم المساعد بالفيديو لم يحتسبه لأن أحد مدافعي فيلا حجب الرؤية عن الحارس الألماني بيرند لينو.



وواصل أستون فيلا اندفاعه فسجل الهدف الأول عندما مرر البرازيلي لويز دوغلاس كرة على الجهة اليمنى باتجاه روس باركلي ومنه "على الطاير" أمام باب المرمى حيث تابعها بوكايو ساكا لاعب أرسنال خطأ في مرمى فريقه (25).



وأضاف فيلا الذي حقق فوزاً تاريخياً على ليفربول 7-2 الشهر الماضي، ثنائية لمهاجمه أولي واتكنز في الدقيقتين 72 و75 رافعًا رصيده إلى 6 أهداف في 7 مباريات هذا الموسم.



ورفع فيلا رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس مع مباراة مؤجلة.



أما أرسنال فبقي في المركز الحادي عشر مع 12 نقطة.