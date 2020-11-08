الامارات | الوحدة يقفز نحو المنافسة على اللقب

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يقفز نحو المنافسة على اللقب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قفز الوحدة مركزين على سلم الترتيب العام لجدول دوري الخليج العربي، بعدما تمكن من الفوز على ضيفه الوصل، 3/2 في المباراة التي جرت بينهما –الأحد- في ختام المرحلة الخامسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ورفع الوحدة رصيده إلى النقطة العاشرة بفارق بخمس نقاط عن الشارقة المتصدر، فيما بقي الوصل في المركز التاسع برصيد ستة نقاط

وأخذ الوحدة الأمور على محمل الجد من البداية، وضغط بكافة خطوطه سعياً لأدراك التقدم، حتى تحقق له ما أراد عن طريق لوكاس بيمينتا، الذي استغل توزيعه عرضية من زميله، خليل إبراهيم لم يجد أدني صعوبة في إيداعها داخل الشباك (10).

ولم يكتفى الوحدة بهذا الهدف واستمر على محاولاته الهجومية، لتعزيز تفوقه على مستوى النتيجة وكاد ماتافز أن يسجل من تسديد أطلقها من داخل الصندوق مرت من فوق العارضة.

وحاول الوصل بعد طول انتظار أن يهدد مرمى الوحدة، بمحاولة لم يُكتب لها النجاح عندما حول فيغويريدو توزيعة مندس، العرضية، لتصل في الأخير سهلة بين يدي الحارس.

وعاد خليل إبراهيم للتألق من جديد، ومنح المهاجم السلوفيني ماتافز، تمريرة سحرية ضربت دفاع الوصل، ووضعته في مواجهة مع الحارس، ليضعها بنجاح على يمينه (28).

وفي الشوط الثاني ارتفع إيقاع المباراة من الجانبين، اذ تمكن الوصل من تقليص الفارق عن طريق جواو فيغويريرو، بعد توزيعه مثالية من سالم العزيزي، (51).

لكن الوحدة لم يُمكن منافسه من العودة للمباراة وتمكن سريعا من توسيع الفارق عن طريق مبوكو بعد فاصل من التمريرات الناجحة(56).

وتمكن الوصل أن يعود من جديد عبر جواو فيغويريرو (75)، إلا أن الهدف لم يكن كافياً ليخرج الفريق الضيف ولو بنقطة التعادل.

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