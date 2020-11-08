شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد القاهرة يستضيف قمة نهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه تقرر تأجيل عملية زراعة البذرة الشتوية في ستاد القاهرة لما بعد نوفمبر، لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأضاف وزير الرياضة في تصريحات تليفزيونية عبر قناة ON E: "إن شاء الله النهائي يقام في استاد القاهرة، مصر تحتفل بأول نهائي أفريقي بين الأهلي والزمالك". وأكمل: "طبيعة أرضية استاد القاهرة لها أسلوب خاص في التعامل، يتم زراعتها مرتين صيفا وشتاءً في نوفمبر". وأوضح صبحي: "عقدنا جلسة مع مسؤولي الاستاد وتقرر تأجيل زراعة البذرة الشتوية لما بعد مباراة الأهلي والزمالك". الوضع في مصر

اصابات 108,962

تعافي 100,239

وفيات 6,355

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