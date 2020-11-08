شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستعد لتقديم أحمد فتحي والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقدم نادي بيراميدز لاعبه الجديد النجم أحمد فتحي في مؤتمر صحفي يقام غدا الاثنين بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي. وسيكون المؤتمر الصحفي في الرابعة عصر غد الاثنين بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي بحضور المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، والنجم الكبير المنضم حديثا للنادي. الوضع في مصر

اصابات 108,962

تعافي 100,239

وفيات 6,355

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