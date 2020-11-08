شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يعاقب أسامة جلال بغرامة ١٥٠ ألف جنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس ادارة نادي توقيع عقوبة قدرها 150 الف جنيهًا علي اللاعب اسامه جلال لظهوره إعلاميا في أحد القنوات بدون إذن مسبق و بالمخالفه لتعاقده وللائحة الفريق رغم سابق التنبيه عليه مما يخل بنظام الفريق ويضع النادي في حرج تجاه القنوات المماثله الأخري بينما نحرص علي العلاقه الطيبه بالجميع. الوضع في مصر

اصابات 108,962

تعافي 100,239

وفيات 6,355

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