شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يؤازر المنتخب الأوليمبي قبل لقاءاته الودية مع كوريا والبرازيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء اللجنة، مساء اليوم الأحد 8 نوفمبر، تدريب منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، بقيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، وجهازه المعاون، وذلك لتحفيز جميع أعضاء المنتخب، في إطار الإستعداد لمواجهة منتخبات كوريا الجنوبية 12 نوفمبر الجاري، ثم الودية الثانية أمام البرازيل يوم 14 من نفس الشهر بالقاهرة في إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2022.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ثقته الكبيرة في جميع لاعبي المنتخب الاوليمبي، والجهاز الفني للمنتخب، مشيراً إلى أن منتخب مصر الأوليمبي قدم بطولة رائعة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة والتي استضافتها مصر نوفمبر الماضي .

واضاف وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة قدمت كل انواع الدعم للمنتخب الأوليمبي خلال الفترات الماضية ،مضيفا أن تكريم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم عقب حصولهم على بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للأولمبياد هو خير تقدير لكافة لاعبي المنتخب .

من جانبه وجه السيد عمرو الجنايني شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة على جهوده في متابعة كل ما يتعلق باستعدادات المنتخبات القومية لحظة بلحظة .

من جانبه وعد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي وزير الشباب والرياضة بتحقيق المنتخب بميدالية أولمبية في أولمبياد طوكيو 2022

وفي سياق آخر أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن استاد القاهرة الدولي جاهز لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك وذلك إذا دعت الظروف التي ستقام خلالها المباراة .