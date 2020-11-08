شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتلقى عرضًا لبيع أليو ديانج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي النادي الأهلي عرضًا من إحدي شركات التسويق للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم المالي أليو ديانج، للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكشف مصدر أن النادي الأهلي تلقى عرضًا للحصول على خدمات المالي أليو ديانج بعد الأداء المتميز الذي ظهر عليه خلال موسم واحد، يصل قيمته إلى 8 ملايين دولار.
وكان النادي الأهلي تعاقد مع أليو ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل مليون ومائة ألف دولار لمدة خمسة مواسم، قادمًا من نادي مولودية الجزائري.
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