شكرا لقرائتكم خبر عن «بركات» في حوار لـ«المصري اليوم»: هذه حقيقة أزمة «شارة القيادة».. والبعض تربص بـ«البدري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب محمد بركات، مدير المنتخب الوطنى لكرة القدم، الجميع بمساندة الجهاز الفنى واللاعبين حتى يتأهل الفريق إلى بطولة أمم إفريقيا المقبلة، وأيضا إلى مونديال 2022، مؤكدا أنه لا أحد يتدخل فى اختيارات الجهاز الفنى ولا يوجد أى توازنات فى انضمام اللاعبين، وقال «بركات»، فى حوار خاص لـ«المصرى اليوم»: حسام البدرى والجهاز الفنى يراعى كافة المعايير الدقيقة فى اختيارات اللاعبين ولا يتأثر بما يحدث فى وسائل الإعلام أو على السوشيال ميديا، وأكد بركات ثقته فى قدرة اللاعبين على تخطى مواجهتى توجو المقبلتين فى تصفيات أمم إفريقيا، ورفض «بركات» اتهامات أحمد فتحى الظهير الأيمن أن استبعاده من المنتخب الوطنى بسبب سحب الشارة منه لمنحها لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، وأكد بركات أن استبعاد أحمد فتحى لأسباب فنية وليس لأى أمور أخرى، وكشف بركات، خلال الحوار، عن تفاصيل تدخله فى أزمة محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الأهلى، مع محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة بالجبلاية، لافتا إلى أن كهربا من أهم المواهب فى الكرة المصرية ويحتاج للوقوف إلى جواره، وتحدث نجم الكرة المصرية الأسبق ومدير المنتخب الوطنى عن تأهل الأهلى والزمالك إلى نهائى دورى الأبطال، وتأثير ذلك على المنتخب فى المرحلة المقبلة، مؤكدا أنه منع اللاعبين من الحديث عن القمة خلال معسكر الفريق، فإلى الحوار:

■ بداية.. لماذا تم استبعاد أحمد فتحى من المنتخب الوطنى؟

- رد متسائلا: ألم تتابع تصريحات حسام البدرى فى المؤتمر الصحفى؟!

■ لكن أحمد فتحى اتهم الجهاز الفنى والإدارى باستبعاده لكونه رفض التنازل عن «الشارة» لمحمد صلاح!!

- هذا الكلام عار تماما من الصحة فلم يحدث ما ردده أحمد فتحى أن أحدا من أفراد الجهاز الفنى أو الإدارى تحدث معه فى التنازل عن «الشارة» لمحمد صلاح، وقرار استبعاد اللاعب لأسباب فنية تخص حسام البدرى وليس أى شخص له الحق فى التدخل فى شؤونه.

■ أليس غريبا أن يتم استبعاد أحمد فتحى رغم ظهوره بمستوى مميز مع الأهلى خلال الفترة الماضية واعتماد الجهاز الفنى بقيادة موسيمانى عليه بشكل أساسى؟

- قلت لك إن اختيار العناصر الأساسية للمنتخب حق أصيل للجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى ولا يجوز لأحد أن يتدخل فى ذلك، فهو المسؤول الأول وسيتم محاسبته فى النهاية.

■ هل محمد صلاح سيرتدى «الشارة» فى مباراتى توجو؟

- عبدالله السعيد هو قائد المنتخب الوطنى وفقا لترتيب الأقدمية الذى نلتزم به وسيرتدى «الشارة» خلال مواجهتى توجو، لكن أود التأكيد على أن صلاح لم يطلب الشارة ولا يفكر فيها نهائيا كما تردد فى الفترة الأخيرة.

■ لكن أزمة الشارة أثيرت فى وسائل الإعلام والسوشيال ميديا؟!

- السوشيال ميديا لن تتحكم فى قرارات المنتخب الوطنى نهائيا ولا فى اختيارات حسام البدرى ولن نرضخ لأى ضغوط إعلامية مهما حدث.

■ من هم الأحق بالشارة وفقا لترتيب الأقدمية فى المنتخب الوطنى؟

- فى الوقت الحالى عبدالله السعيد ثم عمرو السولية.

■ البعض يردد أن أحمد حجازى ومحمد الننى أحق من صلاح بـ«الشارة»؟!

- لن أجزم لك الترتيب فى الوقت الحالى لأن لدينا لاعبين سيرتديان «الشارة» سواء عبدالله السعيد أو عمرو السولية.. وأطلب منك ومن الجميع سواء فى الإعلام أو غيره مساندة المنتخب الوطنى حتى نتأهل لأمم إفريقيا ومونديال 2022، وأعتقد أن إثارة الأزمات والمشاكل قبل مواجهتى المنتخب الوطنى أمام توجو ليس فى مصلحة أحد أن نثير مثل هذه المشاكل فى كل معسكر للمنتخب.

■ أليس الجهاز الفنى هو الذى يثير المشاكل فى كل معسكر من خلال تصريحات إعلامية غير مدروسة؟

- لا أقبل منك أن تصف تصريحات الجهاز الفنى أو الإدارى بأنها غير مدروسة.. فأنت تعلم أن حسام البدرى رجل محترم ومدرب ذو كفاءة كبيرة جدا ونفس الأمر بالنسبة لأفراد الجهاز الفنى والإدارى والطبى.. لكن الأمور تتصاعد خلال كل معسكر لأسباب غير معلومة ولا أحد يعلم من المسؤول عنها ولمصلحة من.

■ لا أحد يختلف على كفاءة حسام البدرى.. لكنه أخطأ بتصريحاته ضد مصطفى محمد؟!

- أعتقد أن هناك من تربص بتصريحات حسام البدرى وحاول تفسيرها وفقا لأهوائه.. ولو كان البدرى غير مقتنع بمستوى مصطفى محمد ما ضمه للمنتخب.. ومن الطبيعى أن يقول البدرى إن أى لاعب يحتاج إلى تطوير لمستواه.. فأذكر أن مانويل جوزيه المدير الفنى التاريخى للأهلى كان يوقف التدريب ويوجه لى نصائح عديدة من أجل تطوير مستواى وفى النهاية كنت أستفيد من نصائحه وتوجيهاته وكان الأهلى يحصد البطولات.. ومن ثم كانت المصلحة تعود على الجميع.. وهذا هو هدف حسام البدرى أن يكون جميع اللاعبين فى أفضل مستوى لهم.

■ لماذا توسط فى إنهاء أزمة محمود عبدالمنعم «كهربا» ومحمد فضل؟

- دعنا نتفق أن محمود عبدالمنعم «كهربا» أحد أبرز المواهب فى الكرة المصرية، ويمتلك إمكانيات مميزة ولا يمكن الخلاف على ذلك، لكنه يحتاج إلى المساندة والوقوف إلى جواره حتى لا نفقده كموهبة كروية متميزة مثلما حدث مع لاعبين آخرين كانوا من أفضل اللاعبين فى الكرة المصرية لكنهم لم يجدوا من يساندهم ويتصدى للمشاكل التى تواجههم.

■ البعض فسر وساطتك على أنها تمهيد لإعادة اللاعب للمنتخب بعدما تم استبعاده تنفيذا لرغبة محمد فضل؟!

- مبدئيا لا يجرؤ أحد على التدخل فى شؤون المنتخب مع احترامى للجميع ولم يتم ضم أو استبعاد لاعب بناء على رغبة أحد.. واستبعاد «كهربا» كان لأسباب فنية وليست له علاقة بأزمته مع محمد فضل ولكن كانت له علاقة بالحفاظ على موهبة لاعب مهم فى الكرة المصرية.

■ كيف ترى استبعاد طاهر محمد طاهر للإصابة خصوصا أنها ليست المرة الأولى؟

- طاهر محمد طاهر من اللاعبين المميزين وسيكون له شأن كبير فى الفترة المقبلة، لكن حظه سيئ بسبب إصابته مع المنتخب فى كل معسكر ينضم إليه.

■ هل هناك سبب لذلك؟

- لا أعرف.

■ ما حقيقة تنظيم احتفالية لمحمد صلاح خلال المعسكر الحالى؟

- دعنا نتفق أن محمد صلاح نجم فوق العادة وحقق إنجازات غير مسبوقة وسفير للكرة المصرية فى العالم وليس فى إنجلترا فقط، ونبحث مع الجهاز الفنى إقامة الاحتفالية له تقديرا لما صنعه فى الفترة الماضية.

■ كيف ترى مواجهتى توجو المقبلتين؟

- بلا شك مواجهتان صعبتان بعد تطور الأداء فى المنتخبات الإفريقية خلال الفترة الأخيرة وامتلاكهم لاعبين محترفين فى الإمارات وغيرها، لكننى أثق فى كفاءة الجهاز الفنى واللاعبين فى تخطى المباراتين.. ولا نخشى مواجهة أى فريق.

■ ما رأيك فى تأهل الأهلى والزمالك إلى نهائى دورى الأبطال؟

- تأهل الفريقين إلى نهائى البطولة الأكبر فى إفريقيا شرف للكرة المصرية وسيفيد المنتخب الوطنى خلال مواجهتى توجو، لكننا منعنا الحديث عن القمة خلال معسكر المنتخب.

■ بماذا تقيم موسميانى مع الأهلى وباتشيكو مع الزمالك؟

- موسيمانى طور من أداء الأهلى ويمتلك خبرات كبيرة فى إفريقيا ولديه جرأة هجومية، وكذلك باتشيكو الذى تمكن من تحسين أداء الزمالك ويكفى فوز القطبين بنتيجة كبيرة على الوداد

والرجاء المغربى.